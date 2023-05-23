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МЗС Нідерландів зустрівся з главою МЗС Китаю: про що говорили

Діана Гасюк
glavcom.ua
МЗС Нідерландів зустрівся з главою МЗС Китаю: про що говорили
МЗС Нідерландів Вопке Гукстра та МЗС Китаю Цінь Ґан
фото: Twitter

МЗС Нідерландів обговорив війну в Україні з главою МЗС Китаю 

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, який перебуває з візитом в Китаї, зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ґаном у Пекіні та наголосив, що російська агресія в Україні має бути припинена. Про це він повідомив у Twitter.

«Нинішня геополітична ситуація вимагає діалогу, дипломатії та співпраці», – написав Гукстра.

За його словами, обговорювали різні теми, від спільних інтересів до проблем.

Зокрема, йшлося про геополітичні події, стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні, торгівлю, занепокоєння щодо кібербезпеки та іноземного втручання у справи Нідерландів, права людини та рівні умови для компаній.

«Ми також детально обговорювали війну в Україні. Я підкреслив, що російська агресія в Україні має припинитися, і що ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – написав він.

Глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра 23-24 травня перебуває в Пекіні з візитом.

Нагадаємо, минулого тижня голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся із лідерами Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану і озвучив до них пропозицію.

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Теги: Сі Цзіньпін права людини агресія

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