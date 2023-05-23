Китайська парасолька: навіщо КНР військовий альянс із країнами колишнього СРСР

Минулого тижня голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся із лідерами Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану і озвучив до них пропозицію

Китай продовжує розширювати «зону впливу» в Центральній Азії, забираючи під свою військову та економічну «парасольку» республіки колишнього СРСР. Про це пише видання Financial Times.

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Минулого тижня голова КНР Сі Цзіньпін провів зустріч із лідерами Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану та запропонував їм розширити співпрацю, зокрема в оборонній сфері.

Перший в історії очний саміт групи, яка отримала назву С5, відбувся в Сіані, древній китайській столиці, звідки в раінше починявся знаменитий «шовковий шлях».

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За підсумками переговорів Сі заявив про готовність Китаю «зміцнити оборону» центральноазіатських республік, підвищити їх можливості щодо безпеки, щоб «забезпечити мир у регіоні», повідомило державне агентство »Сіньхуа».

«Цей саміт додав новий імпульс розвитку та відродженню шести країн, а також влив сильну позитивну енергію в регіональний мир і стабільність», – сказав Сі пізніше на пресконференції зі своїми колегами з Центральної Азії.

Він також повідомив про плани виділити 26 млрд юанів ($3,6 млрд) у вигляді фінансової підтримки та «безкоштовної допомоги», не уточнюючи, на що будуть спрямовані ці кошти.

Найближчим часом Китай, напевно, має намір відновити спільні військові навчання з пострадянськими країнами, за участю зокрема за участю внутрішніх військ КНР, сказав Темур Умаров, науковий співробітник Carnegie Russia Eurasia Center.

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Особливий інтерес для Пекіна, за словами Умарова, може мати Таджикистан, який межує не лише з Китаєм, а й з Афганістаном. «Армія Таджикистану аж ніяк не найсильніша у Центральній Азії. Тому з погляду Китаю це лише продовження заходів щодо забезпечення його власної національної безпеки», – зазначає експерт.

Пострадянські азіатські країни, які раніше знаходилися в орбіті Кремля, прагнуть віддалитися від Росії, яка стала «токсичною» через війну в Україні та санкції Заходу. Казахстан, один із найбільших торгових партнерів Росії на просторі колишнього СРСР, відмовився підтримати вторгнення в Україну, а минулого року підписав угоду про обмін розвідданими з Туреччиною – країною-членом НАТО.

Вплив Москви в регіоні слабшає, але говорити про те, що Китай повністю її замінить у найближчій перспективі передчасно, вважає Чинью Шіх, дослідник Інституту національної оборони та безпеки Тайваню. «Це тиха конкуреція», – вважає він.

За даними китайської офіційної статистики, торік товарообіг КНР із країнами C5 становив $70,2 млрд, а вантажопотік до Європи на 80% був забезпечений транзитом через ці держави.