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Китайська парасолька: навіщо КНР військовий альянс із країнами колишнього СРСР

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китайська парасолька: навіщо КНР військовий альянс із країнами колишнього СРСР
Лідер КНР має план щодо декількох країн колишнього СРСР
фото з відкритих джерел

Минулого тижня голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся із лідерами Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану і озвучив до них пропозицію

Китай продовжує розширювати «зону впливу» в Центральній Азії, забираючи під свою військову та економічну «парасольку» республіки колишнього СРСР. Про це пише видання Financial Times.

Минулого тижня голова КНР Сі Цзіньпін провів зустріч із лідерами Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану та запропонував їм розширити співпрацю, зокрема в оборонній сфері.

Перший в історії очний саміт групи, яка отримала назву С5, відбувся в Сіані, древній китайській столиці, звідки в раінше починявся знаменитий «шовковий шлях».

За підсумками переговорів Сі заявив про готовність Китаю «зміцнити оборону» центральноазіатських республік, підвищити їх можливості щодо безпеки, щоб «забезпечити мир у регіоні», повідомило державне агентство »Сіньхуа».

«Цей саміт додав новий імпульс розвитку та відродженню шести країн, а також влив сильну позитивну енергію в регіональний мир і стабільність», – сказав Сі пізніше на пресконференції зі своїми колегами з Центральної Азії.

Він також повідомив про плани виділити 26 млрд юанів ($3,6 млрд) у вигляді фінансової підтримки та «безкоштовної допомоги», не уточнюючи, на що будуть спрямовані ці кошти.

Найближчим часом Китай, напевно, має намір відновити спільні військові навчання з пострадянськими країнами, за участю зокрема за участю внутрішніх військ КНР, сказав Темур Умаров, науковий співробітник Carnegie Russia Eurasia Center.

Особливий інтерес для Пекіна, за словами Умарова, може мати Таджикистан, який межує не лише з Китаєм, а й з Афганістаном. «Армія Таджикистану аж ніяк не найсильніша у Центральній Азії. Тому з погляду Китаю це лише продовження заходів щодо забезпечення його власної національної безпеки», – зазначає експерт.

Пострадянські азіатські країни, які раніше знаходилися в орбіті Кремля, прагнуть віддалитися від Росії, яка стала «токсичною» через війну в Україні та санкції Заходу. Казахстан, один із найбільших торгових партнерів Росії на просторі колишнього СРСР, відмовився підтримати вторгнення в Україну, а минулого року підписав угоду про обмін розвідданими з Туреччиною  – країною-членом НАТО.

Вплив Москви в регіоні слабшає, але говорити про те, що Китай повністю її замінить у найближчій перспективі передчасно, вважає Чинью Шіх, дослідник Інституту національної оборони та безпеки Тайваню. «Це тиха конкуреція»,  – вважає він.

За даними китайської офіційної статистики, торік товарообіг КНР із країнами C5 становив $70,2 млрд, а вантажопотік до Європи на 80% був забезпечений транзитом через ці держави.

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Теги: санкції навчання Таджикистан військові військові навчання Казахстан Китай армія саміт Сі Цзіньпін

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