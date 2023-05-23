Головна Думки вголос Анатолій Амєлін
search button user button menu button
Анатолій Амєлін Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

Короткі підсумки G7 для України

glavcom.ua
Саміт у Хіросімі був вдалий для України
фото: офіс президента

Світ готується до зростання військових (та економічних) загроз з боку Китаю

  1. Україна переможе і G7 зробить все для цього (!)
  2. Формула миру може бути лише українською
  3. Україна поверне собі території до кордонів 1991 року
  4. Зброю дадуть усі
  5. У тому числі F-16
  6. Штати дають новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн.
  7. Санкції стосовно Росії будуть збільшуватися, мета – паралізувати військову машину росії
  8. Фінансова допомога для України буде продовжена
  9. З Кореєю та Японією Україна посилюватиме економічну співпрацю
  10. Світ готується до зростання військових (та економічних) загроз з боку Китаю
  11. Так само Китаю передали попередження внаслідок зростання поставок зброї за кордон
  12. Країни G7 прагнуть усунути вразливість у ланцюжках поставок критичних матеріалів (опень натяк на Китай)

У цілому, все досить оптимістично.

Але в післявоєнному прогнозі для України (а ми не сумніваємося у перемозі) ми все одно залишаємось у сценарії «жертва», яка, не маючи свого плану, залишиться залежною від інших гравців.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: саміт Китай Велика сімка Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розпад РФ на дрібні держави гарантуватиме безпеку України
Росію «вилікує» тільки розвал
9 травня, 19:36
Підозрюваний вніс неправдиві відомості до ряду документів при розробленні містобудівної документації
Втрапив у скандал: прокуратура оголосила підозру посадовцю Ужгородської міськради
12 травня, 10:13
Методичка для диктатора: які книги читав Путін перед тим, як розпочати війну
Методичка для диктатора: які книги читав Путін перед тим, як розпочати війну
25 квiтня, 20:05
Кількість підтоплень зменшується
Весняне водопілля: яка ситуація з підтопленнями в Україні
29 квiтня, 11:41
Ізраїльська система попередження визначає ракети всіх типів та об’єкти, куди вони потенційно можуть влучити
У Києві почала тестуватися ізраїльська система оповіщення про ракетну загрозу
4 травня, 03:25
В Україні вже виготовляють деталі для американської самохідної артилерійської установки М109
Україна вже виготовляє запчастини для західної військової техніки – Резніков
1 травня, 14:28
Рада федерації федеральних зборів РФ підтримала повномасштабне вторгнення в Україну
Усім російським сенаторам оголошено підозру у веденні агресивної війни проти України
6 травня, 11:09
Українські музиканти з американською легендою
Арнольд Шварценеггер знову зустрівся з Kalush Orchestra: подробиці
16 травня, 09:23
Караоке-клуб «Ля-Мажор», у якому співали Сердючку
Правоохоронці перевірять караоке-клуби Краснодара через пісню Сердючки
20 травня, 22:11

Анатолій Амєлін

Короткі підсумки G7 для України
Короткі підсумки G7 для України
Економічний успіх Індії як приклад для України
Економічний успіх Індії як приклад для України
Що залишиться людям, коли Штучний Інтелект забере у них роботу?
Що залишиться людям, коли Штучний Інтелект забере у них роботу?
Якою може стати Нова Україна
Якою може стати Нова Україна
Що відбувається на ринку нерухомості й чому це важливо
Що відбувається на ринку нерухомості й чому це важливо
Чи допоможе штучний інтелект зробити Україну успішною?
Чи допоможе штучний інтелект зробити Україну успішною?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»
40K
Бєлгород: «Російський добровольчий корпус» затрофеїв БТР, який належав спецслужбам (відео)
28K
Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину. Що наразі відомо
12K
«Бавовна» у Бєлгороді: зафіксовано приліт по будівлі ФСБ (відео)
11K
Прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу – генерал США
9458
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів

Новини

Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
Сьогодні, 06:29
Дощі та подекуди грози: прогноз погоди на 23 травня
Сьогодні, 04:32
Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
Сьогодні, 02:37
У Нігерії запустили найбільший нафтопереробний завод
Сьогодні, 01:18
23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту