Короткі підсумки G7 для України
Світ готується до зростання військових (та економічних) загроз з боку Китаю
- Україна переможе і G7 зробить все для цього (!)
- Формула миру може бути лише українською
- Україна поверне собі території до кордонів 1991 року
- Зброю дадуть усі
- У тому числі F-16
- Штати дають новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн.
- Санкції стосовно Росії будуть збільшуватися, мета – паралізувати військову машину росії
- Фінансова допомога для України буде продовжена
- З Кореєю та Японією Україна посилюватиме економічну співпрацю
- Світ готується до зростання військових (та економічних) загроз з боку Китаю
- Так само Китаю передали попередження внаслідок зростання поставок зброї за кордон
- Країни G7 прагнуть усунути вразливість у ланцюжках поставок критичних матеріалів (опень натяк на Китай)
У цілому, все досить оптимістично.
Але в післявоєнному прогнозі для України (а ми не сумніваємося у перемозі) ми все одно залишаємось у сценарії «жертва», яка, не маючи свого плану, залишиться залежною від інших гравців.
Коментарі — 0