Короткі підсумки G7 для України

Саміт у Хіросімі був вдалий для України

Світ готується до зростання військових (та економічних) загроз з боку Китаю

Україна переможе і G7 зробить все для цього (!) Формула миру може бути лише українською Україна поверне собі території до кордонів 1991 року Зброю дадуть усі У тому числі F-16 Штати дають новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн. Санкції стосовно Росії будуть збільшуватися, мета – паралізувати військову машину росії Фінансова допомога для України буде продовжена З Кореєю та Японією Україна посилюватиме економічну співпрацю Світ готується до зростання військових (та економічних) загроз з боку Китаю Так само Китаю передали попередження внаслідок зростання поставок зброї за кордон Країни G7 прагнуть усунути вразливість у ланцюжках поставок критичних матеріалів (опень натяк на Китай)

У цілому, все досить оптимістично.

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Але в післявоєнному прогнозі для України (а ми не сумніваємося у перемозі) ми все одно залишаємось у сценарії «жертва», яка, не маючи свого плану, залишиться залежною від інших гравців.