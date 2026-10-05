На Близькому Сході загострення: Ємен оголосив про масштабну військову операцію проти хуситів

Рашад Мухаммед аль-Алімі, президент уряду, що діє за підтримки Саудівської Аравії, виступає на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку у 2025 році

Хусити – союзники Ірану

Міжнародно визнаний уряд Ємену на чолі з Рашадом аль-Алімі оголосив про початок нової масштабної військової кампанії, метою якої є повернення територій, втрачених у боротьбі з ополченням хуситів протягом останніх 12 років. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Саудівська Аравія вже пообіцяла надати єменським військам повну оперативну підтримку до остаточної ліквідації угруповання, залучивши до координації наземного наступу своїх військових радників. Крім того, за даними джерел, Сполучені Штати надають саудівській стороні розвідувальне забезпечення, аналітичну допомогу в командних центрах та дозаправку авіації у повітрі, що загрожує ще глибшим втягуванням Вашингтона в регіональний конфлікт.

У відповідь представники хуситів звинуватили Саудівську Аравію у зазіханні на суверенітет країни та пообіцяли завдавати ударів по нафтових об'єктах королівства, що вже підтверджується нещодавніми атаками на інфраструктуру компанії Aramco.

Бойові дії на полі бою стрімко загострюються: повстанці досягли значних успіхів у просуванні, перекрили стратегічні маршрути постачання навколо міста Таїз та встановили контроль над узбережжям Червоного моря, піддаючи блокуванню саудівські судноплавні шляхи. Новий виток насильства фактично перекреслив надії на швидке перемир'я та призвів до подальшого поглиблення гуманітарної кризи в країні.

Раніше повідомлялося, що Пекін приватно звернувся до Тегерана з проханням використати свій вплив на єменських хуситів, аби завадити ескалації та захистити енергетичні маршрути у Червоному морі й Баб-ель-Мандебській протоці.

Ініціатива Китаю виникла після того, як Саудівська Аравія попросила Пекін про допомогу через швидке просування хуситів уздовж узбережжя, що створило загрозу для експорту саудівської нафти.

Нагадаємо, у липні єменські хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії. Угруповання заявило, що блокада стала відповіддю на багаторічні дії Ер-Ріяда проти Ємену. Експерти попереджали, що нове загострення може створити ризики для судноплавства через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

Згодом протистояння загострилося: хусити атакували саудівські танкери в Червоному морі, а сторони обмінялися ударами. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначав, що тривале блокування Баб-ель-Мандебської протоки може особливо гостро позначитися на світовому ринку нафти на тлі війни в Перській затоці.