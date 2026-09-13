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Reuters: Наступ хуситів у Ємені ставить США у скрутне становище

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Reuters: Наступ хуситів у Ємені ставить США у скрутне становище
Військовослужбовці урядових сил Ємену стріляють з танка під час зіткнень з єменськими хуситами, пов'язаними з Іраном
фото: Reuters

Хусити посилюють свою здатність перекривати протоку Баб-ель-Мандеб та дають Ірану потенційний вплив на обидва основні нафтогазові коридори регіону

Стрімке просування пов'язаних із Іраном хуситів уздовж південного узбережжя Ємену та захоплення ними острова Перім дали бойовикам змогу фактично контролювати стратегічну Баб-ель-Мандебську протоку. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Це створює загрозу для 7% світових поставок нафти й 12% міжнародної торгівлі, даючи Тегерану важелі впливу на обидва ключові енергетичні коридори регіону після порушення судноплавства в Ормузькій протоці. Контроль хуситів у Червоному морі завдає економічного удару по Саудівській Аравії, яка перенаправила туди нафтові потоки, та ускладнює ситуацію для президента США Дональда Трампа на тлі зростання цін на пальне всередині країни перед листопадовими виборами до Конгресу.

Баб-ель-Мандебська протока – це стратегічно важлива морська протока, яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою та Індійським океаном.

Ер-Ріяд уже звернувся до Вашингтона з проханням про безпосередню військову допомогу, однак адміністрація США наразі обмежується наданням розвідувальних даних, побоюючись подальшого виснаження власної ППО та ресурсів у регіоні.

Експерти наголошують, що перед Білим домом постає вибір між прямим залученням американських сил проти хуситів і ризиком зриву попередніх домовленостей про припинення атак на судноплавство, що потенційно наражає війська США на нові ракетні удари з боку Ємену.

Єменські хусити – це воєнізоване ісламістське угруповання шиїтів-зейдитів (рух «Ансар Аллах»), яке контролює значну частину Ємену, включаючи столицю Сану.

Як відомо, близько 200 американських військовослужбовців та радників перебувають у Саудівській Аравії у складі новоствореного об'єднаного командування сил, надаючи Ер-Ріяду розвідувальну та геопросторову підтримку цільового наведення для ударів по хуситах у Ємені. 

Розгортання контингенту відбувається на тлі найгострішої з 2022 року ескалації на півострові, де підтримувані Іраном бойовики-хусити у четвер захопили стратегічний порт на Червоному морі та атакували ракетними ударами саудівські цивільні й енергетичні об'єкти.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія готується до великої військової операції проти єменських хуситів, яка може включати не лише дії на морі та повітряні удари, але й повноцінний наземний наступ у центральній частині Ємену. Уряд в Ер-Ріяді розглядає поновлення війни як спосіб зняти тиск на свої нафтові поставки через південну частину Червоного моря. 

За інформацією єменських джерел, саудівські війська почали відводити підрозділи зі східної частини Ємену, яку контролює дружній до саудитів міжнародно визнаний уряд Ємену. Як пише The Guardian, ці підрозділи можуть бути використані у військовій операції проти повстанців-хуситів, які контролюють західну частину Ємену.

Теги: Ємен Іран США Саудівська Аравія

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