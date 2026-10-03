Саудівська Аравія наростила експорт нафти: що буде з цінами

Нафтопровід «Схід–Захід» завдовжки близько 1200 км з'єднує східні родовища Саудівської Аравії з терміналами на узбережжі Червоного моря

Державна компанія Saudi Aramco може експортувати до 4,5 млн барелів нафти на добу – максимум для цього маршруту за час війни в Ірані

Королівство Саудівська Аравія збільшила прокачування нафти трубопроводом «Схід–Захід» до понад 80% проєктної потужності. Додаткова сировина вже доступна для експорту через термінали на узбережжі Червоного моря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними Bloomberg, державна компанія Saudi Aramco наразі прокачує близько 6 млн барелів нафти на добу магістраллю, яка розрахована на 7 млн. Ще на початку тижня трубопровід працював приблизно на половину потужності.

Після забезпечення потреб нафтопереробних заводів на західному узбережжі в Aramco лишається близько 4,5 млн барелів на добу для експорту. За інформацією видання, яке посилається на обізнане джерело, це максимальні обсяги для цього маршруту від початку нинішньої війни.

Маршрут в обхід Ормузької протоки

Нафтопровід «Схід–Захід», відомий також як Petroline, завдовжки близько 1200 км з'єднує східні родовища Саудівської Аравії з терміналами на узбережжі Червоного моря. Сировина звідти може надходити до міжнародних покупців, оминаючи Ормузьку протоку. До війни через неї проходила приблизна п'ята частина світових поставок нафти.

10 вересня магістраль зазнала атаки безпілотників. Саудівська Аравія та Ірак заявили, що дрони запустили з території Іраку, а МЗС королівства повідомило про пошкодження й поранених. Як повідомляв «Главком», постраждали насосні станції поблизу трубопроводу, а Міністерство енергетики Саудівської Аравії тимчасово зупинило його роботу.

фото: militaryaviation

За даними Reuters, перед зупинкою магістраллю транспортували від 4 до 5 млн барелів нафти на добу. У понеділок, 28 вересня, WSJ і Bloomberg із посиланням на джерела повідомили, що потік становить близько 3,5 млн барелів на добу.

Наприкінці вересня Reuters із посиланням на дані Kpler писало, що експорт саудівської сирої нафти у вересні мав сягнути близько 5,4 млн барелів на добу проти 2,446 млн барелів у серпні. Сумарний експорт сирої нафти з ключових близькосхідних виробників став найвищим від початку війни у лютому.

Ціни на нафту

У вівторок, 29 вересня, Brent закрилася на рівні $102,59 за барель. У п'ятницю, 2 жовтня, ціна подешевшала приблизно на 3% – до $99,25. Reuters пов'язує падіння, зокрема, з очікуваннями стабілізації поставок і можливим вивільненням запасів дизельного пального та сирої нафти в Європі.

За оцінкою JPMorgan, потоки сирої нафти з Близького Сходу відновилися до 98% довоєнного рівня, а поставки нафтопродуктів, зокрема бензину й дизеля, – до близько 58%.

Тим часом в Європі розглядають вивільнення резервів дизельного пального, та писало про скорочення експорту пального з Китаю.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про дефіцит великих нафтових танкерів через війну з Іраном. За даними WSJ, вартість фрахту супертанкерів на окремих маршрутах перевищила $1 млн на добу, а понад десять танкерів змінили курс і прямують навколо мису Доброї Надії.