Reuters: Удари Саудівської Аравії та атаки хуситів посилюють війну на Близькому Сході

Пов'язані з Іраном хусити рухаються поруч зі знищеним транспортним засобом

Через загострення конфлікту США посилили попередження щодо поїздок до Саудівської Аравії

Підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів здійснило блискавичний наступ уздовж узбережжя Червоного моря, захопивши острови в протоці Баб-ель-Мандеб та завдавши ударів безпілотниками й ракетами по саудівському нафтовому порту Янбу та авіабазі в Хаміс-Мушаїт. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

У відповідь саудівська авіація та урядові сили Ємену завдали серії авіаударів по позиціях бойовиків (за даними хуситів – до 450 ударів за тиждень). Через загострення конфлікту США посилили попередження щодо поїздок до Саудівської Аравії та заборонили дипломатам наближатися до єменського кордону.

Ескалація на новому театрі дій спричинила виведення з ладу саудівського трубопроводу «Схід-Захід» та збиття саудівського дрона поблизу Мекки, що Ер-Ріяд назвав перетином «червоної лінії». Конфлікт безпосередньо загрожує поглибленням світової енергетичної кризи: ціна на нафту марки Brent тримається на рівні близько $108 за барель, а вартість дизельного пального в США сягнула історичного максимуму.

На тлі цих подій кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман запросив військову підтримку у президента США Дональда Трампа, перед яким постала дилема щодо можливого відновлення безпосереднього військового втручання США у Ємені.

Нагадаємо, у липні єменські хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії. Угруповання заявило, що блокада стала відповіддю на багаторічні дії Ер-Ріяда проти Ємену. Експерти попереджали, що нове загострення може створити ризики для судноплавства через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

Згодом протистояння загострилося: хусити атакували саудівські танкери в Червоному морі, а сторони обмінялися ударами. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначав, що тривале блокування Баб-ель-Мандебської протоки може особливо гостро позначитися на світовому ринку нафти на тлі війни в Перській затоці.

До слова, стрімке просування пов'язаних із Іраном хуситів уздовж південного узбережжя Ємену та захоплення ними острова Перім дали бойовикам змогу фактично контролювати стратегічну Баб-ель-Мандебську протоку.

Це створює загрозу для 7% світових поставок нафти й 12% міжнародної торгівлі, даючи Тегерану важелі впливу на обидва ключові енергетичні коридори регіону після порушення судноплавства в Ормузькій протоці.