Венс висловив занепокоєння територіальними здобутками хуситів у Ємені

Підтримувані Іраном хусити заявили, що захопили місто Моча в провінції Таїз

Венс охарактеризував ситуацію в Ємені як «дуже мінливу й динамічну»

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що США «безумовно турбують» нещодавні територіальні здобутки пов'язаних з Іраном хуситів у Ємені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Голос Америки».

Венс охарактеризував ситуацію в Ємені як «дуже мінливу й динамічну» і сказав, що США ведуть «пряму комунікацію з самими хуситами».

Саудівська Аравія, чиї судна продовжують зазнавати атак хуситів, попередила, що наслідки нападів хуситів не обмежаться Єменом і країнами регіону, а торкнуться безпеки судноплавства, світової економіки та ланцюгів постачання.

Також у понеділок у Саудівській Аравії адмірал Бред Купер, очільник Центрального командування США, до зони відповідальності якого входить Близький Схід, зустрівся із наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.

Нагадаємо, що стрімке просування пов'язаних із Іраном хуситів уздовж південного узбережжя Ємену та захоплення ними острова Перім дали бойовикам змогу фактично контролювати стратегічну Баб-ель-Мандебську протоку.

Також повідомлялося, що підтримувані Іраном єменські хусити стрімко просуваються вздовж узбережжя Червоного моря та розширюють контроль над територіями поблизу Баб-ель-Мандебської протоки – одного з найважливіших маршрутів світового судноплавства.