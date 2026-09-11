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США відправили військових до Саудівської Аравії через загрозу закриття чергового судноплавного шляху – CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США відправили військових до Саудівської Аравії через загрозу закриття чергового судноплавного шляху – CNN
Військовослужбовці урядових сил Ємену стріляють з танка під час зіткнень з єменськими хуситами, пов'язаними з Іраном
фото: Reuters

Зусилля американців зосереджені на забезпеченні безперебійної та професійної роботи Саудівської Аравії

Близько 200 американських військовослужбовців та радників перебувають у Саудівській Аравії у складі новоствореного об'єднаного командування сил, надаючи Ер-Ріяду розвідувальну та геопросторову підтримку цільового наведення для ударів по хуситах у Ємені. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Розгортання контингенту відбувається на тлі найгострішої з 2022 року ескалації на півострові, де підтримувані Іраном бойовики-хусити у четвер захопили стратегічний порт на Червоному морі та атакували ракетними ударами саудівські цивільні й енергетичні об'єкти.

Розвідувальна допомога Вашингтона має чіткі межі: США надають аналітичні дані та інструменти спостереження в режимі реального часу, аналогічні системі Maven, але не беруть участі у безпосередніх ударах чи заправці саудівських літаків.

Присутність американських фахівців покликана стримати спроби Ірану закрити стратегічну протоку Баб-ель-Мандеб – ключову артерію, що з'єднує Червоне море з Індійським океаном. За даними американської розвідки, у Ємені вже перебувають сотні офіцерів іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), які допомагають хуситам розгортати новий фронт, тоді як самі сили США залишаються обмеженими через виснажливу шестимісячну кампанію навколо Ормузької протоки та побоювання Пентагону щодо випадкових жертв серед цивільного населення.

Reuters пише, що Іран зброєю та консультаціям допоміг хуситам захопити місто Моха на узбережжі Червоного моря. Минулого тижня Тегеран наказав хуситам посилити атаки на Саудівську Аравію та пообіцяв додаткове фінансування, зброю й високопоставлених офіцерів для допомоги в цьому.

Кілька високопоставлених командирів Революційної гвардії вже прибули до Ємену, щоб контролювати та керувати атаками хуситів, спрямованими проти Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія готується до великої військової операції проти єменських хуситів, яка може включати не лише дії на морі та повітряні удари, але й повноцінний наземний наступ у центральній частині Ємену. Уряд в Ер-Ріяді розглядає поновлення війни як спосіб зняти тиск на свої нафтові поставки через південну частину Червоного моря. 

За інформацією єменських джерел, саудівські війська почали відводити підрозділи зі східної частини Ємену, яку контролює дружній до саудитів міжнародно визнаний уряд Ємену. Як пише The Guardian, ці підрозділи можуть бути використані у військовій операції проти повстанців-хуситів, які контролюють західну частину Ємену.

Теги: Саудівська Аравія США військові Ємен Іран війна

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