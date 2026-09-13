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Хусити стрімко просуваються у Ємені. Чому це загрожує світовій торгівлі?

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Хусити стрімко просуваються у Ємені. Чому це загрожує світовій торгівлі?
Єменські хусити під час мобілізаційної кампанії у Сані, 10 вересня 2026 року
фото: AP

Повстанці захопили стратегічні території біля Баб-ель-Мандебської протоки

Підтримувані Іраном єменські хусити стрімко просуваються вздовж узбережжя Червоного моря та розширюють контроль над територіями поблизу Баб-ель-Мандебської протоки – одного з найважливіших маршрутів світового судноплавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian, Reuters та Associated Press.

Хусити захопили портове місто Моха, а згодом дісталися стратегічного острова Перім у Баб-ель-Мандебській протоці. Просування угруповання може суттєво посилити його вплив на судноплавство між Червоним морем та Аденською затокою.

Нинішні бойові дії в Ємені стали найінтенсивнішими від часу укладення перемир’я за посередництва ООН у 2022 році.

Баб-ель-Мандебська протока є одним із ключових морських «вузьких місць» світової торгівлі. Через неї судна прямують до Червоного моря та Суецького каналу. Значення цього маршруту для транспортування нафти зросло на тлі проблем із судноплавством через Ормузьку протоку. Хусити раніше також оголосили морську блокаду суден, пов'язаних із Саудівською Аравією.

Ситуацію додатково загострила атака на ключовий саудівський нафтопровід «Схід – Захід», який дозволяє транспортувати нафту до Червоного моря в обхід Ормузької протоки. Після атаки Саудівська Аравія тимчасово зупинила його роботу. За даними Reuters, дрони прилетіли з території Іраку.

На тлі наступу хуситів зростає і загроза відновлення масштабної громадянської війни в Ємені. Перемир'я, яке з 2022 року значно знизило інтенсивність бойових дій між хуситами та міжнародно визнаним урядом Ємену і підтримуваними Саудівською Аравією силами, дедалі більше руйнується.

Наступ уже спричинив масове переміщення цивільного населення. Від липня через бойові дії щонайменше 76 тис. людей були змушені залишити свої домівки. Частина жителів тікає на південь, зокрема до Адена.

Нагадаємо, у липні єменські хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії. Угруповання заявило, що блокада стала відповіддю на багаторічні дії Ер-Ріяда проти Ємену. Експерти попереджали, що нове загострення може створити ризики для судноплавства через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

Згодом протистояння загострилося: хусити атакували саудівські танкери в Червоному морі, а сторони обмінялися ударами. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначав, що тривале блокування Баб-ель-Мандебської протоки може особливо гостро позначитися на світовому ринку нафти на тлі війни в Перській затоці.

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Теги: Ємен Саудівська Аравія торгівля

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