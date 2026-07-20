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Єменські хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Єменські хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії
Офіційний Ер-Ріяд наразі не коментував заяву хуситів
фото: Reuters

Угруповання заявило, що рішення є відповіддю на багаторічну блокаду Ємену, а експерти попереджають про ризики для світової торгівлі

Єменські хусити, яких підтримує Іран, заявили про запровадження морської блокади Саудівської Аравії. Угруповання стверджує, що рішення набуло чинності негайно та є відповіддю на багаторічну блокаду Ємену. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У заяві збройних сил хуситів йдеться про оголошення «морського ембарго проти злочинного ворога Саудівської Аравії» за принципом «око за око».

Представники угруповання заявили, що таким чином відповідають на «несправедливу та гнітючу облогу», яку, за їхніми словами, Саудівська Аравія роками нав'язувала Ємену.

Офіційний Ер-Ріяд наразі не коментував заяву хуситів. За оцінками агентства, повне блокування Баб-ель-Мандебської протоки – одного з ключових морських шляхів до Червоного моря – може призвести до припинення експорту саудівської нафти до Азії та скоротити світові поставки нафти приблизно на 7%.

Єменський аналітик і засновник консалтингової компанії Basha Report Мохаммед Альбаша зазначив, що поки невідомо, чи перейдуть хусити від заяв до атак на судна. «Питання зараз полягає в тому, чи почнуть вони атакувати судна, що прямують до портів Саудівської Аравії. На цьому етапі немає чіткої відповіді», – сказав він.

За його словами, навіть без фактичних атак сама заява може негативно вплинути на судноплавство. «Навіть якщо жодні судна не будуть атаковані, сама ця заява, ймовірно, порушить судноплавство та створить невизначеність для саудівських портів. Чи перейдуть хусити від погроз до прямих дій, залишається критичним питанням», – наголосив Альбаша.

Нагадаємо, минулого тижня єменські хусити вперше за чотири роки порушили перемир'я із Саудівською Аравією, завдавши ракетного удару по території королівства. Угруповання заявило, що це була відповідь на нібито бомбардування аеропорту, який перебуває під його контролем. Саме після цього напруженість між сторонами різко зросла.

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Теги: Саудівська Аравія Ємен блокада

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