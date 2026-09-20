Хусити атакували Саудівську Аравію: біля аеропорту спалахнула пожежа

Саудівська коаліція повідомила про перехоплення балістичної ракети над столицею

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді вранці 19 вересня пролунали вибухи, а поблизу міжнародного аеропорту імені короля Халіда спалахнула пожежа. Єменські хусити заявили про ракетно-дронову атаку на «чутливі об'єкти» в столиці та об'єкти нафтової компанії Aramco в місті Янбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Біля аеропорту здійнявся чорний дим

Повітряну тривогу в Ер-Ріяді оголосили близько третьої години ночі за місцевим часом. Жителям столиці рекомендували залишатися в приміщеннях і не наближатися до вікон. Незабаром після попередження місцеві мешканці почули вибухи.

фото: Reuters

Журналісти AFP поблизу аеропорту побачили пожежу на паливному резервуарі з логотипом Aramco – над районом здійнявся густий чорний дим. Точний зв'язок між займанням і атакою спочатку не встановили: Reuters також повідомляло, що на момент перших повідомлень причина пожежі залишалася незрозумілою.

фото: Reuters

Інцидент порушив роботу аеропорту: сервіс Flightradar24 певний час фіксував значні перебої з авіарухом у районі Ер-Ріяда, зокрема затримки та скасування рейсів. Згодом ситуація з польотами почала нормалізуватися.

Саудівська Аравія заявила про перехоплення ракети

Пізніше очолювана Саудівською Аравією військова коаліція заявила, що бойовики запустили балістичну ракету у напрямку Ер-Ріяда. За даними саудівської сторони, засоби протиповітряної оборони перехопили та знищили ракету.

Associated Press повідомило, що саудівська влада не заявляла про загиблих чи пошкодження внаслідок ракетного удару по столиці. Також ідеться про спроби вразити цивільну інфраструктуру в інших районах королівства – Янбу, Таїфі, Біші та Фарасані; за словами саудівської сторони, ці спроби відбили.

Угруповання зі свого боку підтвердило проведення операції. Військовий речник хуситів Ях'я Сареа заявив, що бойовики здійснили дві операції із застосуванням балістичних і крилатих ракет та безпілотників.

За його словами, першою ціллю були «чутливі об'єкти» в Ер-Ріяді, а другим ударом стали об'єкти Aramco в Янбу на узбережжі Червоного моря. Незалежного підтвердження заяв хуситів про ураження цих цілей немає.

Атаки на нафтову інфраструктуру посилюються

Янбу має важливе значення для нафтової галузі Саудівської Аравії: через цей порт на узбережжі Червоного моря проходять значні обсяги експорту нафти, а місто пов'язане із системою нафтопроводів, яка дає змогу транспортувати сировину зі східних родовищ в обхід Ормузької протоки.

Останніми днями бойовики вже завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі Саудівської Аравії. За даними Reuters, ці удари створили додаткові ризики для експорту нафти та міжнародного судноплавства. На тлі ескалації Ер-Ріяд звертався по допомогу до Китаю, а Пекін закликав Іран використати свій вплив на хуситів для стримування угруповання.

Новий удар по столиці стався після стрімкого наступу хуситів у Ємені: рух розширив контроль уздовж узбережжя Червоного моря та поблизу стратегічної Баб-ель-Мандебської протоки – морського шляху, що має велике значення для міжнародної торгівлі, зокрема транспортування енергоресурсів.

Нинішня атака стала першою після поновлення бойових дій, коли загроза безпосередньо торкнулася саудівської столиці: попередження про повітряну небезпеку в Ер-Ріяді пролунало вперше від початку нинішнього загострення.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що хусити створили загрозу світовим нафтовим маршрутам. Саудівська Аравія звернулася по допомогу до Китаю на тлі наступу угруповання вздовж узбережжя Червоного моря та зростання ризиків для експорту нафти.