Ключовий нафтопровід у Саудівській Аравії атаковано безпілотниками – CNN

Атаку було здійснено безпілотниками з території Іраку

У Саудівській Аравії зазнала удару ключова система нафтопроводів «Схід-Захід», яка прямує до порту Янбу на Червоному морі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними американських посадовців та Міністерства енергетики королівства, атаку було здійснено безпілотниками з території Іраку, внаслідок чого постраждали насосні станції поруч із трубопроводом, виникли пожежі та є поранені. Об'єкт тимчасово закрили як запобіжний захід для забезпечення безпеки та оцінки пошкоджень, хоча ремонт насосних станцій може виявитися менш тривалим, ніж відновлення самих труб.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії засудило напад, проте утрималося від військової відповіді на прохання прем'єр-міністра Іраку, аби дати можливість іракському уряду самостійно розслідувати інцидент і притягнути винних до відповідальності. Уряд Іраку засудив обстріл і наказав провести термінове розслідування. Аналітики вважають, що за атакою стоять проіранські ополченські групи, які діють у межах ширшої стратегії Тегерана щодо використання посередників для тиску на арабські країни регіону.

Атака підкреслює зростаючу загрозу для саудівської нафтової інфраструктури та її експортних спроможностей на тлі війни з Іраном, через яку королівство перенаправляло до 5 млн барелів нафти на день в обхід фактично перекритої Ормузької протоки. Ситуація ускладнюється захопленням союзними з Іраном силами стратегічного порту в Ємені та погрозами хуситів атакувати саудівські кораблі у Червоному морі.

Як відомо, близько 200 американських військовослужбовців та радників перебувають у Саудівській Аравії у складі новоствореного об'єднаного командування сил, надаючи Ер-Ріяду розвідувальну та геопросторову підтримку цільового наведення для ударів по хуситах у Ємені.

Розгортання контингенту відбувається на тлі найгострішої з 2022 року ескалації на півострові, де підтримувані Іраном бойовики-хусити у четвер захопили стратегічний порт на Червоному морі та атакували ракетними ударами саудівські цивільні й енергетичні об'єкти.