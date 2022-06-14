На кордоні Киргизстану та Таджикистану знову стрілянина: є загиблі

Кордон Киргизстану та Таджикистану є місцем постійних збройних сутичок

Країни звинувачують одна одну у провокаціях

Вранці 14 червня киргизькі та таджицькі прикордонники влаштували стрілянину, звинувативши опонентів у провокації. Про це пише киргизстанське інформагентство «АКИpress».

За інформацією агентства, о сьомій ранку киргизький прикордонний пункт був обстріляний зі сторони Таджикистану. Через 50 хвилин інцидент повторився.

Військовослужбовці, які перебували на киргизькій прикордонній заставі, двічі завдали пострілів у відповідь.

Зараз сторони проводять переговорив, виясняючи причини обстрілу. Разом з тим, джерела видання Asia-Plus у таджицьких силових структурах зазначають, що першими почали стріляти киргизькі прикордонники. Перший постріл пролунав ще о 6-й ранку.

За інформацією видання, внаслідок обстрілу загинув один таджицький військовий строкової служби. Також є поранені, місцева лікарня готується приймати постраждалих внаслідок ранкового обстрілу.

Місце стрілянини на киргизстансько-таджикистанському кордоні

Нагадаємо, що 4 червня Таджикистан звинуватив сусідній Киргизстан у провокуванні нового прикордонного зіткнення.

МЗС Таджикистану заявило, що в п'ятницю, 3 червня, киргизькі військовослужбовці навмисно і незаконно перетнули кордон в районі села Ворух.

Попередній збройний конфлікт на кордоні двох середньоазійських держав мав місце у квітні минулого року. Тоді загинуло кількадесят осіб.