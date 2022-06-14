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    Політика

    На кордоні Киргизстану та Таджикистану знову стрілянина: є загиблі

    Кордон Киргизстану та Таджикистану є місцем постійних збройних сутичок - На кордоні Киргизстану та Таджикистану знову стрілянина: є загиблі
    Кордон Киргизстану та Таджикистану є місцем постійних збройних сутичок
    фото: sugdnews

    Країни звинувачують одна одну у провокаціях

    Вранці 14 червня киргизькі та таджицькі прикордонники влаштували стрілянину, звинувативши опонентів у провокації. Про це пише киргизстанське інформагентство «АКИpress».

    За інформацією агентства, о сьомій ранку киргизький прикордонний пункт був обстріляний зі сторони Таджикистану. Через 50 хвилин інцидент повторився.

    Військовослужбовці, які перебували на киргизькій прикордонній заставі, двічі завдали пострілів у відповідь.

    Зараз сторони проводять переговорив, виясняючи причини обстрілу. Разом з тим, джерела видання Asia-Plus у таджицьких силових структурах зазначають, що першими почали стріляти киргизькі прикордонники. Перший постріл пролунав ще о 6-й ранку.

    За інформацією видання, внаслідок обстрілу загинув один таджицький військовий строкової служби. Також є поранені, місцева лікарня готується приймати постраждалих внаслідок ранкового обстрілу.

    Місце стрілянини на киргизстансько-таджикистанському кордоні

    Місце стрілянини на киргизстансько-таджикистанському кордоні

    Нагадаємо, що 4 червня Таджикистан звинуватив сусідній Киргизстан у провокуванні нового прикордонного зіткнення.

    МЗС Таджикистану заявило, що в п'ятницю, 3 червня, киргизькі військовослужбовці навмисно і незаконно перетнули кордон в районі села Ворух.

    Попередній збройний конфлікт на кордоні двох середньоазійських держав мав місце у квітні минулого року. Тоді загинуло кількадесят осіб.

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    Теги: прикордонники Киргизстан Таджикистан кордон стрілянина
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    На кордоні Киргизстану та Таджикистану знову стрілянина: є загиблі