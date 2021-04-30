Делегації Киргизстану і Таджикистану провели зустріч на нейтральній території: про що домовилися

Переговори пройшли «в дусі взаєморозуміння та добросусідських відносин»

Делегації Киргизстану та Таджикистану 30 квітня зустрілися на нейтральній території, щоб обговорити врегулювання конфлікту на спірній ділянці кордону. Сторони знову домовилися про відведення військ з зони конфлікту.

Як повідомило агентство «Радио Озоди», сторони знову домовилися про відведення військ з зони конфлікту.

У спільній заяві делегації, текст якої наводить ЗМІ, йдеться про те, що переговори пройшли «в дусі взаєморозуміння та добросусідських відносин». Делегації висловили готовність врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

Так, сторони конфлікту домовилися з 13:00 п'ятниці, 30 квітня, почати спільне відведення всіх видів військ та військової техніки від спірного кордону, а також відкрити дороги та забезпечити вільне пересування громадян.

Крім того, під керівництвом командувачів прикордонними військами Киргизстану та Таджикистану було створено робочі групи, які мають забезпечити реалізацію домовленостей.

У суботу, 1 травня, сторони конфлікту знову проведуть переговори.

За попередніми даними, у результаті конфлікту на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном загинула 31 людина. Ще понад 120 були поранені

Напередодні Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення збройного конфлікту, відведення військ до місць постійної дислокації та створення спільної робочої групи для переговорного процесу.

Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

Інцидент почався в середу, 28 квітня, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний»елі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.