Конфлікт на кордоні Киргизстану та Таджикистану: вже кілька десятків загиблих

Із зони конфлікту евакуюють місцевих жителів

В результаті конфлікту на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном загинула 31 людина. Ще понад 120 були поранені. Про це повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я і соціального розвитку Киргизстану Алізе Солтонбекова, передає 24.kg. За її словами, всього за два дні конфлікту постраждали 154 людини, з них 31 загинув.

«За оперативними даними, серед постраждалих – 121 цивільний і 23 людини з силових структур», – уточнила Солтонбекова. Крім того, із зони конфлікту евакуюють місцевих жителів. Всього свої будинки покинули 6 тисяч 786 громадян, з них 4 тисячі 686 – діти. Водночас, Таджикистан офіційно досі не повідомив про жертви. Однак місцеві видання повідомляють, що 30 квітня, відбулися похорони двох жителів, загиблих в таджицько-киргизькому конфлікті.

Напередодні ввечері Киргизстан повідомив про трьох загиблих та понад 80 постраждалих внаслідок конфлікту на кордоні.

Нагадаємо, глави МЗС Киргизстану і Таджикистану домовилися припинити вогонь на кордоні з 20:00 за місцевим часом (17:00 за київським) 29 квітня.

Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

Інцидент почався в середу, 28 квітня, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний»елі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.