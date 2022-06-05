Таджикистан звинуватив Киргизстан у провокації зіткнення на кордоні

Спільний кордон між Таджикистаном і Киргизстаном становить 972 км, з них узгоджені 519 км, не узгодженими залишаються 375 км

Таджикистан заявив, що Киргизстан порушив угоду не вводити регулярні війська у прикордонні райони

У суботу, 4 червня, Таджикистан звинуватив сусідній Киргизстан у провокуванні нового прикордонного зіткнення. Про це пише Reuters.

Кордон між двома країнами, обидві з яких мають російські військові бази та тісно пов'язані з Москвою, погано демарковано.

У МЗС Таджикистану заявили, що в п'ятницю, 3 червня, киргизькі військовослужбовці навмисно і незаконно перетнули кордон в районі села Ворух. Коли таджицькі прикордонники наказали піти, киргизькі війська відмовилися і відкрили вогонь. Таджицькі прикордонники відкрили вогонь у відповідь, після чого обидві сторони все ж домовилися про припинення вогню.

Таджикистан заявив, що Киргизстан порушив угоду не вводити регулярні війська у прикордонні райони. Це, за його словами, «неприйнятний крок, що веде до різкого загострення ситуації на кордоні».

У квітні обидві країни вже домовилися відвести частину сил від кордону після того, як прикордонники влаштували за день дві перестрілки.

Відомо, що киргизько-таджицька ділянка держкордону періодично стає зоною конфліктів між місцевим населенням або прикордонниками двох країн. Основна причина – неподільні ділянки, на яких неможливо визначити, де пролягає кордон між державами.

Спільний кордон між Таджикистаном і Киргизстаном становить 972 км, з них узгоджені 519 км, не узгодженими залишаються 375 км.

Нагадаємо, 29 квітня Таджикистан і Киргизстан звинуватили один одного в ескалації конфлікту на кордоні. Обидві сторони заявили про загибель людей, у тому числі дітей, і десятки постраждалих. В результаті до кордонів були стягнуті додаткові сили, проте в підсумку вдалося домовитися про припинення вогню і відведення військових.

30 квітня в Лейлекском районі на киргизько-таджицькому кордоні знову продовжилася перестрілка. При цьому обидві сторони домовилися відвести всі війська.

За два дні в результаті конфлікту на кордоні між Киргизією і Таджикистаном загинула 31 людина. Поранення отримали 123 людини.