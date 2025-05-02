У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА

Пам'ятник на честь бійців УПА розташований на пагорбі в Монастирі в гміні Горинець-Здруй

На братській могилі вояків Української повстанської армії (УПА) на горі Монастир, що поблизу польсько-українського кордону, було демонтовано провокативну табличку. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, пише «Главком».

Згідно з повідомленням, 28 квітня реставратор пам’яток культури Підкарпатського воєводства видав наказ про усунення цієї таблички.

«Дії було виконано відповідно до чинного законодавства та з урахуванням вимог охорони культурної спадщини», – повідомили у міністерстві.

Раніше польською поліцією було відкрито кримінальне провадження за статтями про наругу над пам’ятником та знищення чужого майна у зв'язку з появою цієї таблички.

Пам'ятник на честь бійців УПА, які загинули в бою з підрозділами НКВС, розташований на пагорбі в Монастирі в гміні Горинець-Здруй. Він був встановлений у 1990-х роках з ініціативи української громади та неодноразово ставав об'єктом вандалізму.

Кілька днів тому на могилі з'явилася табличка з таким написом:

«Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю».

Нагадаємо, на горі Монастир встановлено нову меморіальну дошку. На братській могилі воїнів УПА зазначено, що саме українці «відповідальні за терор і геноцид».

Хто саме встановив нову таблицю невідомо. Ймовірно, її встановлення відбулося незаконно, тому справою уже займаються польські правоохоронці.

«Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю», – пише на меморіальній дошці.

Пам’ятник воїнам УПА, який встановили ще 1990-х роках з ініціативи України, неодноразово зазнавав руйнувань. У 2015 році невідомі розбили табличку з іменами бійців УПА, а хрест на могилі пофарбували у польські національні кольори і замінили українську символіку на польську.