Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА
28 квітня реставратор пам’яток культури Підкарпатського воєводства видав наказ про усунення цієї таблички
фото: Zlubaczowa

Пам'ятник на честь бійців УПА розташований на пагорбі в Монастирі в гміні Горинець-Здруй

На братській могилі вояків Української повстанської армії (УПА) на горі Монастир, що поблизу польсько-українського кордону, було демонтовано провокативну табличку. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, пише «Главком».

Згідно з повідомленням, 28 квітня реставратор пам’яток культури Підкарпатського воєводства видав наказ про усунення цієї таблички.

«Дії було виконано відповідно до чинного законодавства та з урахуванням вимог охорони культурної спадщини», – повідомили у міністерстві.

Раніше польською поліцією було відкрито кримінальне провадження за статтями про наругу над пам’ятником та знищення чужого майна у зв'язку з появою цієї таблички.

Пам'ятник на честь бійців УПА, які загинули в бою з підрозділами НКВС, розташований на пагорбі в Монастирі в гміні Горинець-Здруй. Він був встановлений у 1990-х роках з ініціативи української громади та неодноразово ставав об'єктом вандалізму.

Кілька днів тому на могилі з'явилася табличка з таким написом:

«Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю».

Нагадаємо, на горі Монастир встановлено нову меморіальну дошку. На братській могилі воїнів УПА зазначено, що саме українці «відповідальні за терор і геноцид».

Хто саме встановив нову таблицю невідомо. Ймовірно, її встановлення відбулося незаконно, тому справою уже займаються польські правоохоронці.

«Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю», – пише на меморіальній дошці.

Пам’ятник воїнам УПА, який встановили ще 1990-х роках з ініціативи України, неодноразово зазнавав руйнувань. У 2015 році невідомі розбили табличку з іменами бійців УПА, а хрест на могилі пофарбували у польські національні кольори і замінили українську символіку на польську.

Читайте також:

Теги: Польща ОУН-УПА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свіжа статистика демонструє рівень реальних зарплат у Польщі
Середня зарплата в Польщі сягла історичого рекорду
24 квiтня, 16:29
Польща періодично підіймає свою авіацію, зокрема й F-16, через російські обстріли України
У Польщі жінка вперше стала пілотом винищувача F-16
19 квiтня, 15:49
Браун заблокував лікарку в кабінеті, знімав усе на відео та погрожував, прикриваючись бейджем Європарламенту.
Скандал у Польщі: кандидат у президенти увірвався до лікарні та погрожував лікарю
19 квiтня, 11:44
Людмила та Надія Кіченок обіграли пару полячок
Україна здобула перемогу над Польщею в Кубку Біллі Джин Кінг
11 квiтня, 22:52
Військових та техніку перемістять на інші об’єкти в Польщі
США виводять своїх військових із хабу допомоги Україні в Польщі: причина
8 квiтня, 17:38
П'ятий місяць підозрювана Тетяна Крупа під арештом у столичному СІЗО
Польські правоохоронці зацікавилися Крупою та її ріднею. Подробиці гучного розслідування
8 квiтня, 09:05
Польща підняла в небо літаки на фоні ракетної атаки РФ
Польща підняла у небо військову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні
6 квiтня, 06:25
Заступник міністра сільського господарства заявив, що «боїться» вступу України до ЄС
Польський урядовець запропонував купити в України Одеський порт
4 квiтня, 20:16
Термінали забезпечать безперебійний зв’язок у лікарнях, школах та на об’єктах критичної інфраструктури
Україна отримала від Польщі 5 тис. терміналів Starlink
3 квiтня, 18:18

Соціум

Москву накрив рекордний за 116 років снігопад (фото, відео)
Москву накрив рекордний за 116 років снігопад (фото, відео)
У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА
У Польщі демонтували провокативну табличку на могилі воїнів УПА
На Балі стався блекаут (фото, відео)
На Балі стався блекаут (фото, відео)
На туристів у Європі може чекати транспортний колапс на травневі свята
На туристів у Європі може чекати транспортний колапс на травневі свята
Литва вводить плату за одноразові стаканчики для кави
Литва вводить плату за одноразові стаканчики для кави
Штраф на €530 млн: TikTok відправляв дані користувачів до Китаю
Штраф на €530 млн: TikTok відправляв дані користувачів до Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
84K
Михайло Винницький: Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують – ця паніка абсолютно нераціональна
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
33K
ЄС позбавляється від євро: які купюри стають непотрібними
22K
Мер Покровська тепер підробляє механіком у Мадриді
18K
Два простих продукти стали секретом довголіття 103-річної британки

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua