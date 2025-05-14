Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Раніше польський суд заборонив акцію протесту польських перевізників на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ»

Польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску «Дорогуськ». Про це повідовляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.



Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом.



Повідомляється, що оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску «Ягодин-Догогуськ» поновлено у звичайному режимі.

Зазначимо, польський суд заборонив акцію протесту польських перевізників на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

Нагадаємо, з 16:00 години 12 травня польські перевізники розпочали акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Рух вантажівок обмежено.

Зазначається, що вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

Раніше польські перевізники повідомили про проведення акції протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ». Поляки незадоволені умовами роботи та доходами. Перевізники звинувачують українських колег у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

Як відомо, блокада польсько-українського кордону, з невеликими перервами, почалася на початку листопада 2023 року. У ній брали участь, крім фермерів, також перевізники.

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною розпочалися масштабні акції протесту польських аграріїв. Польські фермери, блокуючи дороги для руху вантажівок, протестували проти, як вони стверджують, надмірного імпорту українських продуктів на польський ринок. У листопаді того ж року польські фермери погрожували заблокувати весь кордон з Україною.

До слова, перевізники масово виписуються з «єЧерги» для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.