Головна Світ Політика
search button user button menu button

Армія Тайваню відкрила вогонь по китайських безпілотниках

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Армія Тайваню відкрила вогонь по китайських безпілотниках
Це був перший випадок, коли армія заявила про відкриття вогню у бік китайського безпілотника
фото: focustaiwan.tw

Тайванські військові здійснили оборонні постріли

Китайські безпілотними увійшли у повітряний простір округу Цзіньмень, у відповідь Тайвань відкрив вогонь. Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.

За інформацією командування оборони Цзіньмень, починаючи з 16:23 було виявлено три безпілотні літальні апарати, які пролітали над островом Дадан, островом Ердан і островом Ши.

О 17:59 китайські безпілотники знову увійшли в повітряний простір над водами острова Ердан.

Тайванські військові здійснили оборонні постріли і безпілотники відлетіли від островів у напрямку китайського порту Сямень.

Як пише видання Focus Taiwan, це був перший випадок, коли армія заявила про відкриття вогню у бік китайського безпілотника. Командування оборони описало свою чотириетапну процедуру реагування на зустрічі з безпілотниками: запуск попереджувальних сигнальних ракет, повідомлення про вторгнення, вигнання безпілотника та його збиття.

Тайвань – острів у східній Азії, який Китай вважає своєю територією і називає провінцією, що відкололася, а не незалежною державою. Єдиний союзник Тайваню – США. Україна встановила дипломатичні стосунки з КНР, що виключає визнання Тайваню. Впродовж десятиліть Пекін прагнув ізолювати Тайбей на світовій арені, зокрема він відтісняв його дипломатичних союзників і блокував вступ острова в міжнародні організації.

Керівна комуністична партія Китаю не виключає також застосування сили для «возз'єднання» острова з материковою частиною Китаю.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Щойно Пелосі прилетіла на Тайвань, Китай оголосив про військові навчання навколо острова.

Читайте також:

Теги: дипломатичний конфлікт Тайвань Китай

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація навколо Тайваню загострилася після візиту Ненсі Пелосі
Росія підбурює Китай до нападу на Тайвань
10 серпня, 09:57
Німецькі депутати зібралися на Тайвань слідом за Пелосі
Німецькі депутати зібралися на Тайвань слідом за Пелосі
5 серпня, 14:09
За повного завантаження безпілотник може пролетіти до 20 кілометрів за 40 хвилин
Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників (відео)
26 серпня, 08:21

Політика

Контрнаступ на півдні. Генштаб пояснив, чого не можна робити українцям
Контрнаступ на півдні. Генштаб пояснив, чого не можна робити українцям
Армія Тайваню відкрила вогонь по китайських безпілотниках
Армія Тайваню відкрила вогонь по китайських безпілотниках
Соратник Путіна закликав Європу скоріше заборонити візи для росіян
Соратник Путіна закликав Європу скоріше заборонити візи для росіян
Ще одна країна Євросоюзу заявила про підтримку візового бану росіян
Ще одна країна Євросоюзу заявила про підтримку візового бану росіян
Візові обмеження для росіян: глава МЗС Німеччини виступила із заявою
Візові обмеження для росіян: глава МЗС Німеччини виступила із заявою
Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян
Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян
102K
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
54K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
37K
Уроки Кримської війни: американський історик пояснив, чому армія Путіна приречена
26K
Окупанти пішли в наступ на Херсонщині і були розбиті – Генштаб
25K
ЗСУ відрізали окупантів від постачання озброєння з Криму

Новини

Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Сьогодні, 14:09
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Сьогодні, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Сьогодні, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Сьогодні, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Сьогодні, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Сьогодні, 10:55

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту