Армія Тайваню відкрила вогонь по китайських безпілотниках

Це був перший випадок, коли армія заявила про відкриття вогню у бік китайського безпілотника

Тайванські військові здійснили оборонні постріли

Китайські безпілотними увійшли у повітряний простір округу Цзіньмень, у відповідь Тайвань відкрив вогонь. Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.

За інформацією командування оборони Цзіньмень, починаючи з 16:23 було виявлено три безпілотні літальні апарати, які пролітали над островом Дадан, островом Ердан і островом Ши.

О 17:59 китайські безпілотники знову увійшли в повітряний простір над водами острова Ердан.

Тайванські військові здійснили оборонні постріли і безпілотники відлетіли від островів у напрямку китайського порту Сямень.

Як пише видання Focus Taiwan, це був перший випадок, коли армія заявила про відкриття вогню у бік китайського безпілотника. Командування оборони описало свою чотириетапну процедуру реагування на зустрічі з безпілотниками: запуск попереджувальних сигнальних ракет, повідомлення про вторгнення, вигнання безпілотника та його збиття.

Тайвань – острів у східній Азії, який Китай вважає своєю територією і називає провінцією, що відкололася, а не незалежною державою. Єдиний союзник Тайваню – США. Україна встановила дипломатичні стосунки з КНР, що виключає визнання Тайваню. Впродовж десятиліть Пекін прагнув ізолювати Тайбей на світовій арені, зокрема він відтісняв його дипломатичних союзників і блокував вступ острова в міжнародні організації. Керівна комуністична партія Китаю не виключає також застосування сили для «возз'єднання» острова з материковою частиною Китаю.

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.

Щойно Пелосі прилетіла на Тайвань, Китай оголосив про військові навчання навколо острова.