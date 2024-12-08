Влада Грузії намагалася зупинити протести ялинкою, мітингарі не розгубилися та «прикрасили» її

Раніше грузинська влада заявила, що «не допустить сценарію українського Майдану», проте наразі все відбувається саме за таким сценарієм

Протестувальники почали клеїти на ялинку фото побитих учасників акцій протесту та журналістів

У Тбілісі влада встановила новорічну ялинку поруч із будинком парламенту, щоб перешкодити мітингувальникам, які протестують проти рішення уряду відмовитися від євроінтеграції, збиратися на площі. Відео з місця події публікують у соцмережах.

Протестувальники не розгубилися і почали клеїти на ялинку фото побитих учасників акцій протесту та журналістів.

У результаті силовики, які приховують обличчя за масками, оточили недозібрану новорічну ялинку і не підпускають до неї сторонніх.

Раніше грузинська влада заявила, що «не допустить сценарію українського Майдану», проте наразі все відбувається саме за таким сценарієм.

Як відомо, під час Євромайдану тогочасний президент Віктор Янукович саме через встановлення, за його словами, «йолки» намагався заборонити акції протесту на Майдані Незалежності в Києві.

Згодом ця металева конструкція на Майдані стала одним із найбільш впізнаваних символів Революції Гідності.

Нагадаємо, у Грузії з 28 листопада відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці.

Днями грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову керівної партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців.