Граничні ціни обмежують імпорт електроенергії з ЄС – Харченко

Прайс-кепи гальмують збільшення імпорту електроенергії з Європи – Центр досліджень енергетики

Збільшення імпорту електроенергії в Україну можливе, але стримують цінові обмеження на ринку. Про це заявив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики в ефірі Суспільне Київ.



Він відзначив високу вартість електроенергії на європейських ринках.



«Безумовно, ще є резерв збільшити обсяг імпорту, але за це треба платити. І це треба розуміти, що ніхто нам, на жаль, безкоштовно електроенергію не постачає, її треба для цього купляти, а ціни на європейських ринках зараз дуже високі», – зазначив Харченко.



Експерт також підкреслив, що наразі імпортує виключно бізнес для власних потреб, і лише в межах їхньої готовності платити за дорогу європейську електроенергію.



Харченко вважає, що граничні ціни (прайс-кепи), введені НКРЕКП, гальмують зростання імпорту:



«Якщо ціна в Європі вища, ніж ціна цього обмеження, то купити бізнес вже не може, просто не має змоги. Тому ці обмеження теж не сприяють збільшенню обсягу імпорту електроенергії», – пояснив Харченко.

Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк також наголошував на необхідності збільшити цінові обмеження на імпорт електроенергії, щоб відключень світла стало менше.