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Граничні ціни обмежують імпорт електроенергії з ЄС – Харченко

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Граничні ціни обмежують імпорт електроенергії з ЄС – Харченко
Прайс-кепи гальмують збільшення імпорту електроенергії з Європи
фото з відкритих джерел

Прайс-кепи гальмують збільшення імпорту електроенергії з Європи – Центр досліджень енергетики

Збільшення імпорту електроенергії в Україну можливе, але стримують цінові обмеження на ринку. Про це заявив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики в ефірі Суспільне Київ.

Він відзначив високу вартість електроенергії на європейських ринках.

«Безумовно, ще є резерв збільшити обсяг імпорту, але за це треба платити. І це треба розуміти, що ніхто нам, на жаль, безкоштовно електроенергію не постачає, її треба для цього купляти, а ціни на європейських ринках зараз дуже високі», – зазначив Харченко.

Експерт також підкреслив, що наразі імпортує виключно бізнес для власних потреб, і лише в межах їхньої готовності платити за дорогу європейську електроенергію.

Харченко вважає, що граничні ціни (прайс-кепи), введені НКРЕКП, гальмують зростання імпорту:

«Якщо ціна в Європі вища, ніж ціна цього обмеження, то купити бізнес вже не може, просто не має змоги. Тому ці обмеження теж не сприяють збільшенню обсягу імпорту електроенергії», – пояснив Харченко.

Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк також наголошував на необхідності збільшити цінові обмеження на імпорт електроенергії, щоб відключень світла стало менше.

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Теги: НКРЕКП депутат імпорт бізнес Сергій Нагорняк обмеження

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