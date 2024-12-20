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На Черкащині представники УПЦ МП знову не пустила нових управителів до собору

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Черкащині представники УПЦ МП знову не пустила нових управителів до собору
Нові управителі Успенського собору в Каневі не можуть потрапити в храм
фото: df.news (ілюстративне)

За рішенням Верховного суду, Успенський собор передано у державну власність

Нові управителі Успенського собору в Каневі вдруге не змогли потрапити до храму. Як повідомила керівниця Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко, 20 грудня комісія зібралася біля воріт собору для проведення обстеження, однак усі входи до святині були зачинені. Про це повідомляє «Суспільне Черкаси».

За рішенням Верховного суду, Успенський собор передано у державну власність і поставлено на баланс Шевченківського національного заповідника. Попри це, настоятель храму та представники УПЦ МП не допускають нових управителів до приміщення.

Юрист Дмитро Богачов зазначив, що за законом, вони мають десять днів для передачі ключів і виконання рішення суду. У разі відмови буде ініційовано виконавче провадження, а на порушників накладуть штраф.

Під час минулої спроби відвідати собор парафіяни вимагали включити своїх представників до складу комісії з обстеження. Ця вимога стала умовою допуску до святині.

Комісія Шевченківського заповідника викликала поліцію для фіксації інциденту. Правоохоронці склали протокол про недопуск представників держави до об’єкта, що перебуває у державній власності. Керівниця заповідника Валентини Коваленко наголосила, що діятиме виключно в межах закону і уникатиме конфліктів.

Нагадаємо, що 16 грудня на Волині стався скандал: Московська церква не пустила до храму відспівати воїна. У селі єдиний храм, який належить до УПЦ МП, закрили і на територію домовину з воїном не пропустили. Тому панахида відбулась просто під церковною брамою.

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Теги: Черкащина церква Московська церква в Україні Українська православна церква православна церква скандал

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