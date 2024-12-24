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Громада на Вінниччині, що перейшла до Української церкви, б’є на сполох: місцева поліція допомагає Московській церкві?

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Громада на Вінниччині, що перейшла до Української церкви, б’є на сполох: місцева поліція допомагає Московській церкві?
Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Вендичанах офіційно перейшла до Української церкви
Фото: «Вікіпедія»

Релігійна громада Вендичан офіційно перейшла до Української церкви, але до храму її досі не допустили

Парафія Різдва Пресвятої Богородиці селища Вендичани, яке є центром об'єднаної громади, долучилася до Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ), однак парафіяни не можуть потрапити до храму. Про це лідери громади повідомили «Главкому».

За даними місцевих активістів, Московській церкві, яка на Вінниччині активно підтримується нардепом Геннадієм Вацаком, активно сприяє поліція. «Нині по Вендичанах їздила поліція з перевірками дійсності підписів селян за перехід до Української церкви»,  – повідомила «Главкому» група вірян.

«Вочевидь, колишній намісник храму звернувся до поліції з вимогою порушити справу за нібито підробку підписів», – підтвердила «Главкому» Тетяна Жук, яка очолює релігійну громаду, що перейшла від Московської до Української церкви.

Вірянка також зазначала, попри всі намагання УПЦ МП (філія РПЦ в Україні) поліції поки що не вдалося віднайти підроблені підписи.  За її словами, нині Московська церква намагається залишити під своїм контролем  храм, посилаючись на свідоцтво про реєстрацію права власності. Представники і прихильники цієї Церкви не пускають парафіян до храму.

Однак з тексту свідоцтва, який є у розпорядженні «Главкома» випливає, що власником храму є не якась конкретна людина, а саме релігійна громада, яка й ухвалила рішення приєднатися до УПЦ/ПЦУ (помісної української православної церкви під орудою митрополита Епіфанія).

Свідоцтво про право власності свідчить, що власником Церкви Різдва Богородиці є релігійна громада, яка приєдналася до Української церкви.
Свідоцтво про право власності свідчить, що власником Церкви Різдва Богородиці є релігійна громада, яка приєдналася до Української церкви.
фото: glavcom.ua

Важливо зазначити, що релігійна громада Вендичан є однією із найбільших селищних громад Вінниччини і добивалася приєднання до УПЦ/ПЦУ не один місяць. 

Релігійна громада у Вендичанах офіційно перейшла до УПЦ/ПЦУ 20 листопада 2024 року
Релігійна громада у Вендичанах офіційно перейшла до УПЦ/ПЦУ 20 листопада 2024 року
фото: glavcom.ua

Примітно, що парафіяни ухвалили відповідне рішення про перехід до УПЦ ще 20 липня 2024 року, однак тільки у листопаді їм вдалося юридично завершити цей перехід. Громада не вперше збиралася з цього питання. Навесні за тиждень до Великодня проведення зборів завадили прихильники Московської церкви. Тоді агресивно налаштовані особи навіть не дали оголосити порядок денний.

Тоді ж улітку прихильники і представники Московської церкви розповсюджували у соцмережах неправдиву інформацію про те, що громада вирішила залишатися у лоні Російської православної церкви. Зокрема, такі повідомлення відразу після зборів у Вендичанах з’явилися на сторінках УПЦ МП в соцмережах.

Важливо зазначити, що право користування земельною ділянкою, на якій розташовано храм, залишається за релігійною громадою, яка перейшла з РПЦ в Україні до Української

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Теги: Вінниччина поліція церква релігія Українська православна церква Московська церква в Україні громада

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