Названо нардепа, який придбав найдорожче авто під час війни (фото)

У нардепа Геннадія Вацака з «Довіри» з’явився новий Rolls-Royce за близько $700 тис

Нардеп Вацак має славу головного захисника Московської церкви на Вінниччині

У гаражі кондитерського дому нардепа Геннадія Вацака з «Довіри» з’явився новий Rolls-Royce за близько $700 тис. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

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У квітні 2023 р. на балансі кондитерського дому «Вацак», засновником якого є народний депутат групи «Довіра» Геннадій Вацак, з’явився Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го р.в. За інформацією профільних видань, ціни на такі британські кросовери стартують з $700 тис.

У квітні 2023 р. на балансі кондитерського дому «Вацак», засновником якого є народний депутат групи «Довіра» Геннадій Вацак, з’явився Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го року випуску фото: Bihus.Info

Нардеп Геннадій Вацак фото з відкритих джерел

Зазначимо, що на Вінниччині Вацак має славу головного захисника Московської церкви. Нардеп не приховує, що захищає російське православ'я у регіоні, а місцеві активісти скаржаться, що саме він перешкоджає переходам парафій до помісної Української православної церкви (ПЦУ).

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До слова, соратник Вацака по групі «Довіра» нардеп Василь Петьовка приїхав на засідання парламенту на Volkswagen Touareg 2022 р.в. Цей кросовер у вересні 2022-го оформили на ТОВ «Партнер» дружини нардепа. Коштує подібний Volkswagen Touareg близько $76 тис.

Нардеп Василь Петьовка приїхав на засідання парламенту на Volkswagen Touareg 2022 року випуску фото: Bihus.Info

Ще один нардеп з «Довіри» Андрій Кіт приїхав під Верховну Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го р.в (від $84 тис.). Кросовер оформлено на фірму батька нардепа ПП «Агрофірма «Лугове» у лютому 2023-го.

Нардеп з «Довіри» Андрій Кіт приїхав під Верховну Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го року випуску фото: Bihus.Info

Ігор Молоток приїхав до Верховної Ради на Toyota Land Cruiser 300 2022-го року випуску фото: Bihus.Info

Руслан Горбенко – народний депутат фракції «Слуга народу». Приїхав до Верховної Ради на кросовері Mercedes-Benz GLS 400d 2020 р.в. Ціни на такі на вторинному ринку стартують з $90 тис. Автомобіль оформлено на матір Горбенка у травні 2022-го. Також на неї у квітні 2023 р. оформили новий Range Rover Sport, який з салону коштує від $118 тис.

Руслан Горбенк приїхав до Верховної Ради на кросовері Mercedes-Benz GLS 400d 2020 року випуску фото: Bihus.Info

Влітку 2023 р. за кермом автомобіля Mercedes-Benz EQS 450+ зафіксували нардепа фракції «Слуга народу» Ореста Саламаху.

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Ореста Саламаху помітили за кермом автомобіля Mercedes-Benz EQS 450+ 2021-го року випуску фото: Bihus.Info

Суто Мамоян – нардеп групи «Платформа за життя та мир», обраний до Верховної Ради за списками нині забороненої партії ОПЗЖ. Раніше журналісти фіксували його за кермом Mercedes-Benz S500, оформленого на кузена депутата. На цього ж родича у квітні 2023-го оформили новий преміальний електромобіль BMW i7 у версії xDrive60. Ціни на такі стартують з $129 тис.

Суто Мамоян оформив на свого кузена BMW i7 у версії xDrive60 фото: Bihus.Info

Нагадаємо, народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534. Таким чином реєстр декларацій залишається закритим іще на рік, якщо президент Володимир Зеленський підпише таку редакцію.

До слова, Верховна Рада України ухвалила новий закон про електронне декларування для депутатів і держслужбовців, яким скасувала відповідальність для тих посадовців, які не вказали в декларації майно на суму до 1,3 млн грн. За ухвалення закону в цілому проголосували 305 народних депутатів на засіданні парламенту у вівторок, 5 вересня.