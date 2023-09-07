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Названо нардепа, який придбав найдорожче авто під час війни (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Названо нардепа, який придбав найдорожче авто під час війни (фото)
У нардепа Геннадія Вацака з «Довіри» з’явився новий Rolls-Royce за близько $700 тис
фото: Bihus.Info

Нардеп Вацак має славу головного захисника Московської церкви на Вінниччині 

У гаражі кондитерського дому нардепа Геннадія Вацака з «Довіри» з’явився новий Rolls-Royce за близько $700 тис. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

У квітні 2023 р. на балансі кондитерського дому «Вацак», засновником якого є народний депутат групи «Довіра» Геннадій Вацак, з’явився Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го р.в. За інформацією профільних видань, ціни на такі британські кросовери стартують з $700 тис.

У квітні 2023 р. на балансі кондитерського дому «Вацак», засновником якого є народний депутат групи «Довіра» Геннадій Вацак, з’явився Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го року випуску
У квітні 2023 р. на балансі кондитерського дому «Вацак», засновником якого є народний депутат групи «Довіра» Геннадій Вацак, з’явився Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го року випуску
фото: Bihus.Info
Нардеп Геннадій Вацак
Нардеп Геннадій Вацак
фото з відкритих джерел

Зазначимо, що на Вінниччині Вацак має славу головного захисника Московської церкви. Нардеп не приховує, що захищає російське православ'я у регіоні, а місцеві активісти скаржаться, що саме він перешкоджає переходам парафій до помісної Української православної церкви (ПЦУ).

До слова, соратник Вацака по групі «Довіра» нардеп Василь Петьовка приїхав на засідання парламенту на Volkswagen Touareg 2022 р.в. Цей кросовер у вересні 2022-го оформили на ТОВ «Партнер» дружини нардепа. Коштує подібний Volkswagen Touareg близько $76 тис.

Нардеп Василь Петьовка приїхав на засідання парламенту на Volkswagen Touareg 2022 року випуску
Нардеп Василь Петьовка приїхав на засідання парламенту на Volkswagen Touareg 2022 року випуску
фото: Bihus.Info

Ще один нардеп з «Довіри» Андрій Кіт приїхав під Верховну Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го р.в (від $84 тис.). Кросовер оформлено на фірму батька нардепа ПП «Агрофірма «Лугове» у лютому 2023-го.

Нардеп з «Довіри» Андрій Кіт приїхав під Верховну Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го року випуску
Нардеп з «Довіри» Андрій Кіт приїхав під Верховну Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го року випуску
фото: Bihus.Info
Ігор Молоток приїхав до Верховної Ради на Toyota Land Cruiser 300 2022-го року випуску
Ігор Молоток приїхав до Верховної Ради на Toyota Land Cruiser 300 2022-го року випуску
фото: Bihus.Info

Руслан Горбенко – народний депутат фракції «Слуга народу». Приїхав до Верховної Ради на кросовері Mercedes-Benz GLS 400d 2020 р.в. Ціни на такі на вторинному ринку стартують з $90 тис. Автомобіль оформлено на матір Горбенка у травні 2022-го. Також на неї у квітні 2023 р. оформили новий Range Rover Sport, який з салону коштує від $118 тис.

Руслан Горбенк приїхав до Верховної Ради на кросовері Mercedes-Benz GLS 400d 2020 року випуску
Руслан Горбенк приїхав до Верховної Ради на кросовері Mercedes-Benz GLS 400d 2020 року випуску
фото: Bihus.Info

Влітку 2023 р. за кермом автомобіля Mercedes-Benz EQS 450+ зафіксували нардепа фракції «Слуга народу» Ореста Саламаху. 

Ореста Саламаху помітили за кермом автомобіля Mercedes-Benz EQS 450+ 2021-го року випуску
Ореста Саламаху помітили за кермом автомобіля Mercedes-Benz EQS 450+ 2021-го року випуску
фото: Bihus.Info

Суто Мамоян – нардеп групи «Платформа за життя та мир», обраний до Верховної Ради за списками нині забороненої партії ОПЗЖ. Раніше журналісти фіксували його за кермом Mercedes-Benz S500, оформленого на кузена депутата. На цього ж родича у квітні 2023-го оформили новий преміальний електромобіль BMW i7 у версії xDrive60. Ціни на такі стартують з $129 тис.

Суто Мамоян оформив на свого кузена BMW i7 у версії xDrive60
Суто Мамоян оформив на свого кузена BMW i7 у версії xDrive60
фото: Bihus.Info

Нагадаємо, народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534. Таким чином реєстр декларацій залишається закритим іще на рік, якщо президент Володимир Зеленський підпише таку редакцію.

До слова, Верховна Рада України ухвалила новий закон про електронне декларування для депутатів і держслужбовців, яким скасувала відповідальність для тих посадовців, які не вказали в декларації майно на суму до 1,3 млн грн. За ухвалення закону в цілому проголосували 305 народних депутатів на засіданні парламенту у вівторок, 5 вересня.

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Теги: Московська церква в Україні депутат війна автомобіль

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