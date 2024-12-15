Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Українські полярники показали, як група пінгвінів спускається з гірки: миле відео

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«А які у вас лайфхаки, щоб безпечно пересуватися ожеледицею?», – підписав миле відео НАНЦ
фото: НАНЦ

Коли пінгвінам треба швидко кудись дістатися, то вони просто лягають на животик і ковзають

Українські полярники з дослідної станції «Академік Вернадський» опублікували відео, на якому пінгвіни спускаються зі стрімкої гірки.

Секрет ходи пінгвінів у тому, щоб перевалюватися з однієї лапки на іншу, широко розставивши крильця.

Хоча коли пінгвінам треба швидко кудись дістатися, то вони просто лягають на животик і ковзають, кажуть у Національному антарктичному науковому центрі.

Миле відео обережного спускання птахів з гірки зняла на острові Галіндез зимівниця 29-ї Української антарктичної експедиції Анна Соіна.

«Друзі, кажуть, в Україні вже багато хто активно використовує ходу пінгвіна. А які у вас лайфхаки, щоб безпечно пересуватися ожеледицею?», – підписав миле НАНЦ.

Нагадаємо, днями неподалік станції «Академік Вернадський» народилися перші пінгвінята цього сезону.

В одному гнізді на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу біолог Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків.

Окрім того, українські полярники показали незвичайне явище в Антарктиді – це «небесні гребінці» – хвилясті хмари, які набувають особливого вигляду завдяки нестійкості Кельвіна – Гельмгольца: коли зустрічаються два потоки, які мають різну щільність. Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці зазначили, що нестійкість може виникати на межі двох різних середовищ або двох шарів одного середовища.

Раніше українські полярники зафіксували рекордну швидкість вітру поблизу арктичної станції «Академік Вернадський», яка належить Україні. 

Читайте також:

Теги: полярники зима відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Полонений росіянин хотів дати грошей військовому з 46-ї окремої аеромобільної бригади
Командир аеромобільного батальйону розповів, за що йому пропонував гроші полонений окупант
16 листопада, 19:12
Михайло Южний Чапля був у полоні 28 місяців, його обміняли лише нещодавно
Азовець розповів, як його катував у полоні земляк із Харкова
17 листопада, 20:12
На ринку спалахнули кілька контейнерів
У Києві горить ринок «Десна»
16 листопада, 19:47
Бронетранспортер був придбаний у Європі
Українська співачка купила БТР для Збройних сил
18 листопада, 19:11
У Пакистані силовики відкрили вогонь по протестувальникам
У Пакистані силовики відкрили вогонь по протестувальникам
27 листопада, 01:34
Очільників країн розвеселило питання про валізу
Шольц розповів, що було у його сріблястій валізі, яка спровокувала лавину мемів
2 грудня, 22:00
За словами лаврова, Росія хотіла б нормальних відносин із США і не бачить причин, через які країни не можуть співпрацювати
Лавров у інтервʼю Карлсону назвав умови РФ для завершення війни в Україні
6 грудня, 08:17
Журналіст наголошує, що тут прослідковується тенденція: більше половини полонених справді не розуміють, через кого вони «потрапили на м'ясо»
Журналіст, який три роки спілкується з полоненими окупантами, назвав питання, що вводить росіян у ступор
11 грудня, 22:00
У Києві та регіоні вночі очікується невеликий сніг, вдень без опадів
Сніг та пориви вітру: синоптики попередили про погіршення погоди
12 грудня, 18:42

Відео

Українські полярники показали, як група пінгвінів спускається з гірки: миле відео
Українські полярники показали, як група пінгвінів спускається з гірки: миле відео
Мережу підірвала пісня Тоні Матвієнко (відео)
Мережу підірвала пісня Тоні Матвієнко (відео)
Протести у Тбілісі. Катамадзе заспівала на сцені українську пісню (відео)
Протести у Тбілісі. Катамадзе заспівала на сцені українську пісню (відео)
Прем'єр Японії задрімав на засіданні парламенту, де переобирали склад уряду
Прем'єр Японії задрімав на засіданні парламенту, де переобирали склад уряду
Державний російський канал показав Меланію Трамп оголеною (відео)
Державний російський канал показав Меланію Трамп оголеною (відео)
Оля Полякова вразила виконанням пісні Ірини Білик (відео)
Оля Полякова вразила виконанням пісні Ірини Білик (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Офіцер батальйону «Айдар» розповів, як воюють солдати із Північної Кореї
27K
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
11K
Офіційне «зубожіння» і провал у Кремлівському палаці. Сумний ювілей Таїсії Повалій
7172
Втрати ворога станом на 14 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
5983
До України йде потужна хвиля снігопадів
4062
Війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині

Новини

Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
Вчора, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
Вчора, 16:24
ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Вчора, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua