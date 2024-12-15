Українські полярники показали, як група пінгвінів спускається з гірки: миле відео

«А які у вас лайфхаки, щоб безпечно пересуватися ожеледицею?», – підписав миле відео НАНЦ

Коли пінгвінам треба швидко кудись дістатися, то вони просто лягають на животик і ковзають

Українські полярники з дослідної станції «Академік Вернадський» опублікували відео, на якому пінгвіни спускаються зі стрімкої гірки.

Секрет ходи пінгвінів у тому, щоб перевалюватися з однієї лапки на іншу, широко розставивши крильця.

Хоча коли пінгвінам треба швидко кудись дістатися, то вони просто лягають на животик і ковзають, кажуть у Національному антарктичному науковому центрі.

Миле відео обережного спускання птахів з гірки зняла на острові Галіндез зимівниця 29-ї Української антарктичної експедиції Анна Соіна.

«Друзі, кажуть, в Україні вже багато хто активно використовує ходу пінгвіна. А які у вас лайфхаки, щоб безпечно пересуватися ожеледицею?», – підписав миле НАНЦ.

Нагадаємо, днями неподалік станції «Академік Вернадський» народилися перші пінгвінята цього сезону.

В одному гнізді на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу біолог Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків.

Окрім того, українські полярники показали незвичайне явище в Антарктиді – це «небесні гребінці» – хвилясті хмари, які набувають особливого вигляду завдяки нестійкості Кельвіна – Гельмгольца: коли зустрічаються два потоки, які мають різну щільність. Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці зазначили, що нестійкість може виникати на межі двох різних середовищ або двох шарів одного середовища.

Раніше українські полярники зафіксували рекордну швидкість вітру поблизу арктичної станції «Академік Вернадський», яка належить Україні.