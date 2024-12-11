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Болгарія планує створити парламентську комісію для боротьби з російським впливом

Ірина Бура
glavcom.ua
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Болгарія планує створити парламентську комісію для боротьби з російським впливом
Болгарська слідча група BG Elves повідомила про виявлення мережі болгарських компаній, що належать громадянину Грузії та пов’язані з поширенням проросійського впливу в Румунії
фото з відкритих джерел

Протягом багатьох років російська пропаганда проникала в Болгарію, головним чином через фінансування, пов’язане з афілійованими з Кремлем енергетичними компаніями

Болгарські законодавці хочуть, щоб парламентська комісія розслідувала російський вплив на країну. Про це заявив член партії «Ми продовжуємо зміни – демократична Болгарія» Івайло Мірчев у коментарі Euractiv.

Зазначається, що ця новина з’явилася після виявлення зв’язку між кластером компаній у Болгарії та мережею російського впливу, виявленою в Румунії під час скасованих президентських виборів.

«Російське цифрове агентство, яке керувало кампанією націоналіста Каліна Джорджеску в Румунії, пов’язане з понад 50 болгарськими компаніями, більшість із яких працюють у тій же галузі, зареєстровані в місті Пловдив і належать одній особі», – сказав Мірчев.

Він додав, що протягом багатьох років російська пропаганда проникала в Болгарію, головним чином через фінансування, пов’язане з афілійованими з Кремлем енергетичними компаніями.

«З непрацюючими службами та установами ми обговоримо можливість створення слідчого парламентського комітету для збору доказів російського впливу в Болгарії на всіх рівнях», – зауважив депутат.

Болгарська слідча група BG Elves, яка намагалася викрити мережі купівлі голосів на жовтневих виборах у Болгарії, повідомила про виявлення мережі болгарських компаній, що належать громадянину Грузії та пов’язані з поширенням проросійського впливу в Румунії.

Мережа походить від компанії, зареєстрованої у другому за величиною місті Болгарії, Пловдиві.

Розслідування BG Elves у Болгарії ґрунтується на журналістському запиті, опублікованому Snoop у Румунії 3 грудня, який ідентифікував ключову компанію, яка з’єднує мережі. Дана компанія зареєстрована за адресою в Пловдиві.

«З цього румунського звіту ми відстежили 51 компанію, зареєстровану на ім’я громадянина Грузії. Багато було створено в один день, переважно у 2024 році. У нас є офіційні електронні адреси, профілі у Facebook, номери телефонів і адреси багатьох співробітників цих фірм. Але їх справді сотні. І всі вони росіяни», – розповіли в BG Elves.

Організація розслідувань закликала болгарських журналістів-розслідувачів зосередитися на викритті механізмів російського впливу на соціальні мережі. Відповідно до зібраних даних, бізнес-кластер у Пловдиві щодня генерує сотні мільйонів показів у соціальних мережах, з найбільшим впливом у Румунії, Угорщині, Греції, Боснії та Болгарії.

Зареєстровані в Болгарії компанії беруть участь у масштабних рекламних кампаніях у соціальних мережах.

«Ці болгарські компанії, якими керують росіяни, значно вплинули на результати виборів у Румунії та Болгарії, а також у всій Європі. У цьому випадку ми бачимо, що враження від контенту, який вони просувають через свої канали, досягають у середньому кожного громадянина Болгарії до 10 разів на місяць. Але оскільки контент цільовий, ми буквально говоримо про бомбардування конкретних груп населення», – стверджує організація.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Тепер їх доведеться починати з нуля. Причиною стало те, що кампанія кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.

До слова, Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску, який неочікувано переміг у першому турі виборів.

У документі румунської Служби інформації йдеться, що були отримані дані, які вказують про агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід виборчого законодавства. Також є інформація про використання алгоритмів деяких соцмереж для підвищення популярності Джорджеску. А ще в документі сказано, що Румунія є «мішенню для російських гібридних дій, включно з кібератаками, витоками розвідувальної інформації та саботажем».

Як свідчать оприлюднені дані, для підвищення популярності Джорджеску в його виборчій кампанії були використані 25 тис. облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали «ботоферми». Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію були витрачені значні кошти, а масштаби й географія вказують на «державного оператора».

Ці 25 тис. акаунтів «стали дуже активними за два тижні до дати виборів», стверджують у службі зовнішньої розвідки Румунії (SRI). 797 зі згаданих облікових записів були створені «з 2016 року», зазначено в документі, і мали вкрай низьку активність (1%) до 11 листопада 2024 року. Після цього «вся мережа була активована на повну потужність». За даними румунської розвідки, агресивну кампанію Джорджеску вели з використанням алгоритмів соцмереж, що дало змогу різко підвищити його популярність. 

Як відомо, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів. 

Другий тур президентських виборів у Румунії мав відбутися 8 грудня.

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Теги: соцопитування TikTok населення соціальні мережі Facebook фінансування бомбардування Болгарія документи партії Румунія Конституційний суд бізнес пропаганда депутат росіяни

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