Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Російські хакери захопили українські телеканали

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російські хакери захопили українські телеканали
На телеканалах можна було побачити російську пропаганду
фото: Главком

Низка провайдерів, що транслюють українські телеканали, зазнала атаки

Сьогодні, 5 грудня, українці почали повідомляти, що на телеканалах певний час можна було побачити російську пропаганду. Повідомлення про це зʼявилися близько 19-ї вечора.

Так, по телевізору транслювали уривки із українськими кладовищами та роботою ТЦК на вулицях міст. Також була присутня дискредитація президента Володимира Зеленського. Пропагандистські відео транслювалися не на конкретному каналі, тому, ймовірніше за все, має місце проблема із провайдером.

Також про ймовірну хакерську атаку на телеканали глядачі писали у коментарях на YouTube телемарафону.

Російські хакери захопили українські телеканали фото 1
скриншот: ТСН онлайн | Телемарафон Єдині новини

Провайдер «Тріолан» повідомив, що вирішуватиме проблему із сигналом орієнтовно до 21:00.

«На жаль, на нашій мережі було виявлено несанкціоноване втручання, що вплинуло на роботу кабельного телебачення. Ми вже працюємо над усуненням проблеми та докладаємо всіх зусиль, щоб відновити послугу в найкоротший термін», – йдеться у повідомленні чат-боту компанії. Також про атаку повідомило «Суспільне».

Інших офіційних заяв станом на 19:35 не надходило.

Нагадаємо, українські кіберфахівці опублікували вітання з 11-ю річницею Революції Гідності на російських сайтах підприємств, що діють на окупованих територіях України. Як повідомив Стратком ЗСУ, під вплив потрапили 19 російських фірм на території тимчасово окупованого Криму, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Замість перших сторінок сайту там розміщено зображення розірваного ланцюга. Ймовірно, таким чином кібери нагадали про свободу – цінність за яку українці вийшли на Майдан 21 листопада 2013 року.

Читайте також:

Теги: YouTube українці телебачення відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свято та традиції 16 листопада
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 листопада, 00:05
Від Каспійська до найближчих міст України – понад одна тисяча кілометрів
Дагестан вперше заявив про атаку безпілотника
6 листопада, 09:54
Євген Нищук заявив, що наразі українці живуть в двох вимірах
Актор та керівник головного столичного театру звернувся до українців за кордоном
10 листопада, 15:11
Швейцарія прагне забезпечити українців роботою
Чому у Швейцарії знайшла роботу лише третина українців: аналіз Swissinfo
13 листопада, 07:03
У мирному житті Вадим Яцишин займався приватним підприємництвом.
У мирному житті був приватним підприємцем. Згадаймо Вадима Яцишина
19 листопада, 09:00
Поєдинок збірних Грузії та України завершився з рахунком 1:1
Україна та Грузія зіграли внічию в другому матчі Ліги націй
16 листопада, 21:12
Марія Берлінська висловилася про мобілізацію
Що робити з мобілізацією? Берлінська назвала три слова, які має промовити Зеленський
20 листопада, 09:18
Небезпечні м'ячики. Рятувальники попередили, що треба оминати на вулицях
Небезпечні м'ячики. Рятувальники попередили, що треба оминати на вулицях
28 листопада, 06:10
Українці впізнали своїх рідних на відео з військовополоненими
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
Сьогодні, 09:46

Телеком

Російські хакери захопили українські телеканали
Російські хакери захопили українські телеканали
«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах
«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах
Зміни у військовому обліку 17-річних: Рада підтримала законопроєкт
Зміни у військовому обліку 17-річних: Рада підтримала законопроєкт
Apple хоче відмовитись від сім-карт в iPhone: нові подробиці
Apple хоче відмовитись від сім-карт в iPhone: нові подробиці
Військовослужбовці отримуватимуть в «Армія+» номери наказів про переведення
Військовослужбовці отримуватимуть в «Армія+» номери наказів про переведення
Оглядач Stalker 2 знайшов у грі «проблиски українського націоналізму»
Оглядач Stalker 2 знайшов у грі «проблиски українського націоналізму»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2024
35K
У ластах намагався перепливти Дніпро. Затримано ексчиновника, завербованого ФСБ
33K
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
19K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
14K
Президентка Грузії прокоментувала українські санкції

Новини

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Вчора, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
3 грудня, 12:53

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua