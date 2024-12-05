Російські хакери захопили українські телеканали

На телеканалах можна було побачити російську пропаганду

Низка провайдерів, що транслюють українські телеканали, зазнала атаки

Сьогодні, 5 грудня, українці почали повідомляти, що на телеканалах певний час можна було побачити російську пропаганду. Повідомлення про це зʼявилися близько 19-ї вечора.

Так, по телевізору транслювали уривки із українськими кладовищами та роботою ТЦК на вулицях міст. Також була присутня дискредитація президента Володимира Зеленського. Пропагандистські відео транслювалися не на конкретному каналі, тому, ймовірніше за все, має місце проблема із провайдером.

Також про ймовірну хакерську атаку на телеканали глядачі писали у коментарях на YouTube телемарафону.

скриншот: ТСН онлайн | Телемарафон Єдині новини

Провайдер «Тріолан» повідомив, що вирішуватиме проблему із сигналом орієнтовно до 21:00.

«На жаль, на нашій мережі було виявлено несанкціоноване втручання, що вплинуло на роботу кабельного телебачення. Ми вже працюємо над усуненням проблеми та докладаємо всіх зусиль, щоб відновити послугу в найкоротший термін», – йдеться у повідомленні чат-боту компанії. Також про атаку повідомило «Суспільне».

Інших офіційних заяв станом на 19:35 не надходило.

Нагадаємо, українські кіберфахівці опублікували вітання з 11-ю річницею Революції Гідності на російських сайтах підприємств, що діють на окупованих територіях України. Як повідомив Стратком ЗСУ, під вплив потрапили 19 російських фірм на території тимчасово окупованого Криму, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Замість перших сторінок сайту там розміщено зображення розірваного ланцюга. Ймовірно, таким чином кібери нагадали про свободу – цінність за яку українці вийшли на Майдан 21 листопада 2013 року.