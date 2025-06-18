НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні

НАТО вирішило приховати подробиці передачі зброї Україні, щоб ускладнити планування російських військових операцій







У Північноатлантичному альянсі повідомили про важливе рішення щодо надання Україні військової підтримки, зокрема зброї. Відтепер деталі допомоги зберігатимуть у таємниці, щоб ускладнити планування російськими військовими своїх операцій в Україні. Про це пише The Moscow Times з посиланням на посадовців країн НАТО, передає «Главком».

Раніше аналогічне рішення прийняла Німеччина після обрання канцлером Фрідріха Мерца. У Берліні вирішили не розголошувати інформацію про передачу ЗСУ далекобійних ракет Taurus, а згодом узагалі не інформувати про деталі будь-якої військової підтримки України.

За словами одного з джерел видання, раніше Німеччина публікувала практично всю інформацію про надану допомогу, включно з кількістю ракет і боєприпасів. Проте пізніше у Берліні зрозуміли, що така відкритість не потрібна німецькому суспільству, а Кремль активно використовує оприлюднені дані для розробки військових операцій.

Інше джерело The Moscow Times додає, що в НАТО занепокоєні тим, що будь-яка інформація, оприлюднена на пресконференціях, швидко поширюється, а росіяни дуже уважно стежать за інформаційним простором і використовують ці дані у своїх військових планах.

Представник однієї з ключових країн НАТО зазначив, що російські державні медіа проявляють великий інтерес до переговорів очільників оборонних і дипломатичних відомств. Особливо прискіпливо вони слідкували за зустріччю з міністром оборони України Рустемом Умєровим, після якої було оприлюднено рішення НАТО надати Україні військову допомогу на $20 млрд. євро. Цю інформацію поширювали ТАСС і РИА Новости.

Російські телеканали активно аналізували заяви міністрів НАТО, інтерпретуючи їх на користь Москви. Кремль робить ставку на те, щоб навіть незначні випадки ставати приводом для скандалів і конфліктів, що помітно в дезінформаційних кампаніях проти опонентів Росії.

Подібні методи застосовувалися і проти інших європейських лідерів, які підтримують Україну, зокрема Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Прокремлівські ЗМІ, онлайн-ресурси та популярні Telegram-канали намагалися дискредитувати західних союзників Києва, зокрема, видаючи лежачу на столі серветку за пакетик з кокаїном.

«Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити кроки напередодні саміту Альянсу в Гаазі. Зеленський повідомив, що на зустрічі з Рютте окреслив основні очікування України від саміту та розповів про актуальні потреби наших військових на тлі значного посилення російських атак.

Також «Главком» інформував, що НАТО оприлюднило програму саміту, який пройде 24-25 червня в Гаазі. У ній передбачено, зокрема, засідання Ради Україна-НАТО.