The Economist назвав найбільш вразливу країну НАТО, по якій РФ ударить після України

Країна має невелику територію, і тут проживає багато етнічних росіян

Естонія є однією з найбільш імовірних цілей для наступної загарбницької війни Росії, тому що для цього росіяни мають кілька зручних передумов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Economist.

Естонія є найменшою з трьох балтійських країн. Близько 200 років вона перебувала під контролем Російської Імперії та потім СРСР. Маючи менше 300 км у своєму найширшому місці від кордону з РФ до Балтійського моря, Естонія повністю позбавлена «будь-якої стратегічної глибини». І суцільно рівнинний ландшафт сприятиме інтервенції.

Протягом 1950-80-х років Кремль переселив до Естонії сотні тисяч етнічних росіян, і зараз вони становлять п’яту частину 1,4-мільйонного населення країни. Особливо багато їх у місті Нарва, яке розташоване просто на кордоні з Росією. Майже все його населення – це нащадки переселенців з Росії, пише The Economist.

Проблема в тому, що для частини цих людей Радянський Союз досі залишається втраченою батьківщиною, і не сприймається окупаційною силою, якою його бачать самі естонці. Росія сьогодні намагається фактично роздмухувати саме такі настрої серед російської меншини в Естонії.

Після повномасштабного вторгнення в Україну російська влада почала щороку влаштовувати інформаційні провокації на 9 травня. По свій бік кордону – через річку від Нарви – росіяни встановлюють величезний екран, повернутий в бік естонського міста, і гучномовці. І на цьому екрані вони транслюють військовий парад у Москві. Тривожить те, що натовпи етнічних росіян у Нарві охоче збираються на березі річки, щоб дивитися цей парад на екрані по російський бік кордону.

«Деякі етнічні росіяни відчувають співчуття до батьківщини, де багато хто має родичів; деякі обурені естонським націоналізмом; деякі є апологетами Путіна або просто бажають, щоб був братній союз, як у старі часи», – ідеться у публікації.

Але це далеко не все. Як пише The Economist, протягом кількох років Росія проводить таємну кампанію залякування та дезорганізації Естонії, використовуючи кібератаки, агентів під прикриттям, саботаж та легіони ботів у соціальних мережах.

«Війна в Україні загострила побоювання щодо вторгнення, але мир в Україні міг би бути не менш загрозливим, якби він вивільнив російські війська для атаки (вже на Естонію), – ідеться у публікації.

У НАТО розуміють ці ризики і нарощують військову присутність у регіоні: наразі в Естонії розміщено понад 2000 військовослужбовців інших країн альянсу. Але на тлі скорочення американських військ в Європі Естонія цілком може стати місцем, де Росія вперше спробує випробувати надійність 5-ї статті статуту НАТО про колективну оборону, зазначають автори публікації.

Нагадаємо, Естонія хоче створити в прикордонному з Росією місті Нарві військову базу, де розмістять близько 200-250 естонських військових і підрозділи союзників.

«Главком» раніше писав, що на кордоні з Росією розташоване естонське місто Нарва – ключ і ворота до всієї країни. Саме через Нарву рухалася Червона армія у 1918-му, захоплюючи територію Естонії. Утім, Нарва не давала спокою ворогу з більш давніх часів. Зі спроби завоювати Нарву Петро I розпочав Північну війну.

За радянських часів Нарву заселили росіяни. Вони і по цей час становлять 88% жителів міста. Дві третини з них мають російські паспорти! Переважна більшість, за даними проєкту «Настоящее время», вважає найбільш популярним політиком Володимира Путіна. І майже всі чекають на прихід «руського міра». А тому якщо Росія розпочне вторгнення в Естонію, воно стартуватиме саме з Нарви.

До слова, якщо РФ вторгнеться, наприклад, в Естонію, НАТО негайно відповість, адже втрата навіть одного кв. км території без спротиву поставить під сумнів саму суть Альянсу. Таку думку висловив ексміністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю «Главкому».