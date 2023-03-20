«Маємо кілька важливих оборонних рішень»: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський: «Дякую усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною»

Президент України Володимир Зеленський подякував Джозефу Байдену за військову допомогу на $350 млн, а також нагадав, що європейські партнери погодили спільний план для прискорення постачання снарядів для української артилерії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною», – сказав Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бажаю здоров’я, шановні українці!

Маємо сьогодні кілька важливих рішень, передусім оборонних.

Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії.Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів.

Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто справді зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною.

Оголошено сьогодні й про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Обсяг – 350 мільйонів доларів.

Це ракети для «Хаймарсів», артилерійські та інші боєприпаси – усе, що справді необхідно, щоб підтримати наших воїнів.

Дякую Президенту Байдену, Конгресу, усім американцям!

Провів сьогодні три міжнародні розмови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З канцлером Австрії Негаммером обговорили нашу двосторонню співпрацю – гуманітарні та політичні питання. А також наші спільні можливості відновити справедливість, порушену російською агресією.

Я подякував Австрії за приєднання до групи, яка готує створення спецтрибуналу щодо агресії росії проти нашої держави.

Подякував і Ірландії – пану Прем’єр-міністру за приєднання його держави до цієї групи. Коло партнерів, які готові працювати разом, щоб покарати росію за агресію, неминуче розширюється. І робить перспективу покарання все більш реалістичною.

Недостатньо притягнути до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією.

Потрібне також покарання – цілком справедливе й законне – за сам первісний злочин, який породив усі інші злочини цієї війни.

Саме це забезпечить спеціальний трибунал. Щодня ми наближаємо його створення. До речі, сьогодні це питання, а також наша спільна робота з Міжнародним кримінальним судом обговорювались у Лондоні, під час конференції міністрів юстиції Європи.

Я звернувся до учасників Конференції та закликав їх підтримувати всі елементи міжнародних зусиль, щоб агресор був точно покараний.

Дуже важливо, що і з австрійським канцлером, і з ірландським Прем’єр-міністром обговорили можливості лікування та реабілітації наших людей, які були поранені російською зброєю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте ми зосередилися в розмові на оборонних питаннях, на цілком практичних кроках, які допоможуть реалізувати нашу формулу миру.

Я поінформував про ситуацію на передовій, про наші основні потреби й можливості.

Дякую пану прем’єр-міністру за повне розуміння ситуації й за незмінну віру в те, що сила європейських цінностей міцніша, ніж російська ненависть до європейської свободи.

Хочу сьогодні, як і завжди, відзначити наших бійців. Усіх, хто б’ється за нашу державу. 56-та і 57-ма окремі мотопіхотні бригади – дякую вам, хлопці! Дякую за силу та стійкість в обороні Бахмута!

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, десантники «Сімдесятдевʼятки», морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 74-й окремий розвідбат, наші артилеристи 55-ї бригади «Запорізька Січ» – я радий, що можу незмінно дякувати вам за результати, за міцність, за стійкість на Донеччині!

Херсонський напрямок... 406-та окрема артилерійська бригада і 131-й окремий розвідбат – молодці, хлопці! Незмінно влучні, незмінно сильні!

Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою! Слава всім, хто захищає незалежність нашої держави!Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!».

Нагадаємо, США оголосили новий пакет військової допомоги Україні.