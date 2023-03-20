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«Маємо кілька важливих оборонних рішень»: Зеленський звернувся до українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Маємо кілька важливих оборонних рішень»: Зеленський звернувся до українців
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Дякую усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною»

Президент України Володимир Зеленський подякував Джозефу Байдену за військову допомогу на $350 млн, а також нагадав, що європейські партнери погодили спільний план для прискорення постачання снарядів для української артилерії.

«Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною», – сказав Зеленський.

«Бажаю здоров’я, шановні українці!

Маємо сьогодні кілька важливих рішень, передусім оборонних.

Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії.Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів.

Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом.

Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто справді зацікавлений, щоб Європа була сильною та вільною.

Оголошено сьогодні й про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Обсяг – 350 мільйонів доларів.

Це ракети для «Хаймарсів», артилерійські та інші боєприпаси – усе, що справді необхідно, щоб підтримати наших воїнів.

Дякую Президенту Байдену, Конгресу, усім американцям!

Провів сьогодні три міжнародні розмови.

З канцлером Австрії Негаммером обговорили нашу двосторонню співпрацю – гуманітарні та політичні питання. А також наші спільні можливості відновити справедливість, порушену російською агресією.

Я подякував Австрії за приєднання до групи, яка готує створення спецтрибуналу щодо агресії росії проти нашої держави.

Подякував і Ірландії – пану Прем’єр-міністру за приєднання його держави до цієї групи. Коло партнерів, які готові працювати разом, щоб покарати росію за агресію, неминуче розширюється. І робить перспективу покарання все більш реалістичною.

Недостатньо притягнути до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією.

Потрібне також покарання – цілком справедливе й законне – за сам первісний злочин, який породив усі інші злочини цієї війни.

Саме це забезпечить спеціальний трибунал. Щодня ми наближаємо його створення. До речі, сьогодні це питання, а також наша спільна робота з Міжнародним кримінальним судом обговорювались у Лондоні, під час конференції міністрів юстиції Європи.

Я звернувся до учасників Конференції та закликав їх підтримувати всі елементи міжнародних зусиль, щоб агресор був точно покараний.

Дуже важливо, що і з австрійським канцлером, і з ірландським Прем’єр-міністром обговорили можливості лікування та реабілітації наших людей, які були поранені російською зброєю.

З прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте ми зосередилися в розмові на оборонних питаннях, на цілком практичних кроках, які допоможуть реалізувати нашу формулу миру.

Я поінформував про ситуацію на передовій, про наші основні потреби й можливості.

Дякую пану прем’єр-міністру за повне розуміння ситуації й за незмінну віру в те, що сила європейських цінностей міцніша, ніж російська ненависть до європейської свободи.

Хочу сьогодні, як і завжди, відзначити наших бійців. Усіх, хто б’ється за нашу державу. 56-та і 57-ма окремі мотопіхотні бригади – дякую вам, хлопці! Дякую за силу та стійкість в обороні Бахмута!

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, десантники «Сімдесятдевʼятки», морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 74-й окремий розвідбат, наші артилеристи 55-ї бригади «Запорізька Січ» – я радий, що можу незмінно дякувати вам за результати, за міцність, за стійкість на Донеччині!

Херсонський напрямок... 406-та окрема артилерійська бригада і 131-й окремий розвідбат – молодці, хлопці! Незмінно влучні, незмінно сильні!

Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою! Слава всім, хто захищає незалежність нашої держави!Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!».

Нагадаємо, США оголосили новий пакет військової допомоги Україні.

Теги: Європа незалежність українці Володимир Зеленський боєприпаси злочин робота трибунал відео

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