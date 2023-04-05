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Зараз не час говорити про заявку України в НАТО – МЗС Британії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зараз не час говорити про заявку України в НАТО – МЗС Британії
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі
фото з відкритих джерел

Клеверлі: «Великобританія хоче підтримати Україну на шляху до членства в НАТО, але зараз пріоритет – оборона від російської агресії»

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі впевнений, що зараз не час вести предметну розмову про заявку України на вступ до Північноатлантичного альянсу. Натомість першочерговим він вважає самозахист Києва від російської агресії. Про це пише Politico.

«Велика Британія хоче підтримати Україну в кінцевому підсумку на шляху до членства в НАТО, але я думаю, що послідовність дій дуже важлива – і сьогоднішня робота полягає в тому, щоб допомогти їм (українцям – ред.) захистити себе», – заявив очільник британського МЗС.

Він визнав зобов'язання НАТО, взяте на саміті в Бухаресті 2008 року, що Україна зрештою вступить до Альянсу. Однак він стверджує, що ця дискусія має розпочатися пізніше.

«Очевидно, що існують давні зобов'язання щодо надання Україні шляху до членства в НАТО. Пріоритетом, звичайно, наразі є їхня самооборона тут і зараз», – вважає Клеверлі.

За його словами, місце України в європейській архітектурі безпеки має вирішуватися вже під час її післявоєнної відбудови.

«Як частину цієї відбудови українці і, звісно, всі інші хочуть бачити надійний спосіб гарантувати, що жорстокість, якої вони зазнають, не повториться в майбутньому. Як саме це станеться – це розмова, яку ще належить провести», – додав міністр.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу підтримали розробку багаторічної програми підтримки України, яка допоможе їй зблизитись із НАТО. 

Як повідомлялося, 4 квітня в Брюсселі пройшло засідання Комісії Україна-НАТО, на якому обговорювалися підтримка України в її протистоянні російській агресії, а також наближення до членства в Альянсі.

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Теги: Велика Британія Україна НАТО

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