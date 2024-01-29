НАТО візьметься за створення «воєнного Шенгену» – The Times

НАТО має готуватися до ракетних атак РФ по всій Європі

НАТО починає активно готуватися до російських ракетних ударів по Європі, а особливо по Німеччині. Зокрема країни НАТО можуть погодити введення системи «воєнного Шенгену», яка забезпечить вільне пересування військових конвоїв до саміту альянсу у Вашингтоні у липні. Про це пише британська газета The Times із посиланням на джерела.

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Як пише The Times, НАТО доведеться підготуватися до можливих ударів Росії по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині, якщо Москва розпочне війну проти Альянсу. Про це попереджають високопоставлені генерали.

Голова Об'єднаного командування НАТО з тилового забезпечення та логістики (JSEC) генерал Олександер Сольфранк в інтерв'ю виданню підтвердив, що блок зацікавлений у зниженні кількості бюрократичних норм підвищення своєї мобільності. Крім того, воєначальник виступив за посилення співпраці між державами-членами альянсу щодо взаємозамінності обладнання. Зокрема, він вважає неправильною заборону використання десантниками з однієї країни парашутів з інших держав.

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«Якщо ми порівняємо війну і операції десятирічної чи п'ятирічної давнини, то зрозуміємо: маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної і некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, зокрема і в тилу», – наголошує він.

Євросоюз та НАТО зайнялися створенням системи «воєнного Шенгену» восени 2017 року. Також її підтримала Федеріка Могеріні, яка очолювала на той час дипломатичну службу ЄС.

Формування цієї системи стало головним завданням створеної у тому ж році програми Постійного структурованого військового партнерства ЄС (PESCO), одним з ключових елементів якої були проєкти щодо розширення та посилення європейської транспортної інфраструктури, включаючи автомобільні та залізниці, мости, тунелі, порти та аеропорти, щоб якнайбільше магістралей могло використовуватися для доставки важкої та великогабаритної техніки.

Паралельно європейські країни приступили до обговорення гармонізації своїх норм, що сильно різняться, перевезення військових та інших небезпечних вантажів, особливо вибухонебезпечних предметів. Усе це й мало призвести до створення «воєнного Шенгену» – системи, яка в ідеалі дозволяла б конвоям перетинати всю Європу на підставі єдиного дозволу, зупиняючись лише для заправки та відпочинку. Ця ініціатива була активно підтримана НАТО. З початком реалізації програми PESCO взаємодія між альянсом та ЄС значно активізувалася.

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Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО розширити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до війни з Росією. Про це повідомляє Daglabet.

«Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два чи три роки, коли ми повинні інвестувати ще більше в надійний захист. Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості», – заявив Крістофферсен.

Норвезький генерал відзначив, що Росія значно посилила своє військове виробництво, перевівши свій військово-промисловий комплекс на цілодобовий режим роботи. Окрім цього Кремль працює з Іраном і Північною Кореєю, щоб розширити свій арсенал. На його думку, РФ озброюється швидше, ніж очікувало НАТО. Він вважає, що члени Альянсу повинні приділити особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони, а також збільшенню виробництва ракет великої дальності і запчастин для військової техніки.

Раніше командувач багатонаціональним корпусом НАТО «Північний Схід» генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив, що Росія відновлює свої можливості та готується до можливого протистояння з НАТО.