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Шольц та прем'єр Британії обговорили підтримку України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Шольц та прем'єр Британії обговорили підтримку України
Канцлер ФРН Олаф Шольц провів розмову зі своїм британським колегою, прем'єр-міністром Ріші Сунаком
фото з відкритих джерел

Сторони дійшли згоди, що Україна має продовжувати отримувати значну та постійну підтримку в боротьбі з російською агресорською війною

Увечері 19 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, пише «Укрінформ».

Сторони обговорили ситуацію в Україні і дійшли згоди, що Україна має продовжувати отримувати значну та постійну підтримку в боротьбі з російською агресорською війною.

Нагадаємо, 17 січня у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування. Зокрема, «За» проголосували 178 обранців, «проти» – 485, троє утрималися.

Як повідомлялося, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.

До слова, на розгляд німецького Бундестагу буде внесений ще один законопроєкт про передачу Україні крилатих ракет Taurus.

Теги: Німеччина Велика Британія Україна озброєння війна

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