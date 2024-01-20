Шольц та прем'єр Британії обговорили підтримку України

Сторони дійшли згоди, що Україна має продовжувати отримувати значну та постійну підтримку в боротьбі з російською агресорською війною

Увечері 19 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, пише «Укрінформ».

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Сторони обговорили ситуацію в Україні і дійшли згоди, що Україна має продовжувати отримувати значну та постійну підтримку в боротьбі з російською агресорською війною.

Нагадаємо, 17 січня у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування. Зокрема, «За» проголосували 178 обранців, «проти» – 485, троє утрималися.

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Як повідомлялося, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.

До слова, на розгляд німецького Бундестагу буде внесений ще один законопроєкт про передачу Україні крилатих ракет Taurus.