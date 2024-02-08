Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроєкт про допомогу Україні

Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів

Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів. Про це стало відомо з трансляції.

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Це дозволило відкрити дебати щодо законопроекту, тобто голосування не було фінальним. Далі документ перейде до голосування у Палаті представників, але немає впевненості, коли спікер Майк Джонсон проведе голосування і чи взагалі зробить це.

Законопроєкт передбачає виділення $95,3 млрд допомоги союзникам США – Україні, Ізраїлю та Тайваню.

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Як повідомлялося, вчора Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

Зокрема, посли США в Тихоокеанському регіоні закликають до дій щодо законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю, оскільки законодавча ініціатива і досі балансує на межі краху. Дипломати заявили, що на кону стоїть довіра до нації.

До слова, у Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

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До слова, лідер сенатської більшості Конгресу США Чак Шумер заявив, що планує вилучити двопартійну угоду про безпеку кордонів із законопроєкту про надзвичайні оборонні витрати і винести на розгляд Сенату 7 лютого лише розгляд пакета фінансування України, Ізраїлю, Тайваню, а також гуманітарної допомоги Україні і Сектору Гази.