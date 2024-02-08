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Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроєкт про допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроєкт про допомогу Україні
Законопроєкт передбачає виділення $95,3 млрд допомоги союзникам США — Україні, Ізраїлю та Тайваню
фото з відкритих джерел

Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів

Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів. Про це стало відомо з трансляції.

Це дозволило відкрити дебати щодо законопроекту, тобто голосування не було фінальним. Далі документ перейде до голосування у Палаті представників, але немає впевненості, коли спікер Майк Джонсон проведе голосування і чи взагалі зробить це.

Законопроєкт передбачає виділення $95,3 млрд допомоги союзникам США – Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Як повідомлялося, вчора Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

Зокрема, посли США в Тихоокеанському регіоні закликають до дій щодо законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю, оскільки законодавча ініціатива і досі балансує на межі краху. Дипломати заявили, що на кону стоїть довіра до нації.

До слова, у Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

До слова, лідер сенатської більшості Конгресу США Чак Шумер заявив, що планує вилучити двопартійну угоду про безпеку кордонів із законопроєкту про надзвичайні оборонні витрати і винести на розгляд Сенату 7 лютого лише розгляд пакета фінансування України, Ізраїлю, Тайваню, а також гуманітарної допомоги Україні і Сектору Гази.

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Теги: США фінансування Україна Сенат США кордон

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