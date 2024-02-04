Forbes назвав українське місто, яке РФ хоче захопити до березня

Шматочок Харківщини був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії

Росія зібрала навпроти Куп'янська велику кількість озброєння та окупантів, аби піти у наступ та знову спробувати захопити місто до березня 2024 року. Про це пише Forbes.

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«РФ планує до березня 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області та частину Харківської області до річки Оскіл», – цитує видання заяву Українського центру оборонних стратегій.

За даними західного видання, на Куп'янському напрямку Росія сконцентрувала близько 500 танків, більше 600 бойових машин та близько 40 тисяч солдатів.

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Видання пояснює, що саме у березні 2024 року «Росія «проголосує» за президента на всенародних виборах». Утім, журналісти наголошують, що «насправді Володимир Путін є єдиним реальним кандидатом, який зберігатиме свій жорстокий диктаторський контроль над Росією та російською агресивною війною в Україні. А шматочок Харківщини був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні».

Нагадаємо, раніше російська диверсійно-розвідувальна група зробила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині.