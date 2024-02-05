Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Чи винна Україна у затримці допомоги від США?

glavcom.ua
Що залишається Україні? Робити те що треба. І не робити дурниць і нарешті відмовитись від популізму, які можуть ускладнити наше становище
фото: Depositphotos

Ситуація з американською допомогою тотожня з ситуацією інвестицій в Україну під час війни

Американці представили новий компромісний законопроект по допозі Україні. Військова допомога на місці. І це найважливіше. Допомога бюджету зменшилась і тепер складає майже 8 млрд доларів проти майже 12 млрд доларів. Тобто зменшилась на 4 млрд доларів. Це 10% відсотків від усієї зовнішньої допомоги на 2024 рік, яку ми плануємо отримати. Неприємно, але не катастрофічно. І прийняття цього пакету було б дуже позитивною новиною для України.

Чи буде він проголосований? Не факт. Трамп саботує і цей законопроект, а тому провести його через дві палати у США буде дуже важко. Джонсон з палати представників так і не став Джонсонюком і слідує чітко у фарватері Трампа, тобто його політичних інтересів.

Чи є в цьому вина України і наших проблем із корупцією і політичними гойдалками? Ні. Це виключно результат політики і політиканства у США напередодні виборів президента. Щоб не робила Україна, ми б не могли вплинути на це. Навіть якщо б президент роздумував не над звільненням Залужного, а над боротьбою з корупцією, то це не вплинуло в на поведінку Трампа, а значить не вплинуло б на процеси всередині США.

Чому Трамп проти? Просто тому, що йому не треба вирішення проблеми міграції до президентських виборів у листопаді. Бо це його головна зброя проти Байдена. Тим більше, ця проблема хвилює найбільше число американців. І на тлі чудової економічної динаміки в США, де чекали рецесію, а вийшло сильне економічне зростання і найбільший приріст робочих місць за історію, втрачати такий козир для опортуніста Трампа було б недоречно.

Чи вдастся відв'язати допомогу України від проблеми міграції? Будемо на це сподіватись. Це збільшість шанси того, що Трамп врешті перестане саботувати допомогу Україні.

Ситуація з американською допомогою тотожня з ситуацією інвестицій в Україну під час війни. Їх не буде. Чи впливає на це корупція? Ні. Просто тому що неважливо, чи є корупція чи нема у тій країні, у як у ви і так не інвестуєте через війну. Закінчиться війна, корупція знов буде на всіх радарах. І відсутність верховенство права. А поки що це вторинне. Як для зовнішніх інвесторів, так і для українського бізнесу. Який відчуває більший тиск силовиків, так. Але який так само у всіх опитуваннях зазначає, що головними проблемами є саме питання безпеки, відсутності робочих рук, а вже потім, на останньому місці, корупція. Так само і з американською допомогою. Не важливо, що відбувається в Україні, бо для американських політиків їх вибори на 100 порядків важливіші. Ми можемо вважати це не справедливим, але це наші проблеми.

Чи означає це, що з корупцією не треба боротися? Звісно ні. Треба. Просто не всі процеси у світі пов’язані з Україною. Навіть якщо вони на нас впливають. І не для всіх у світі Україна є центром всесвіту.

Що залишається Україні? Робити те що треба. І не робити дурниць і нарешті відмовитись від популізму, які можуть ускладнити наше становище. Останнє, нажаль, схоже виглядає фантастичним. І по дурницям і по популізму ми досі в лідерах.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США політика Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони США Ллойд Остін
Глава Пентагону зробив заяву щодо своєї госпіталізації
7 сiчня, 05:20
Колишній президент США Дональд Трамп
Трамп закликав Верховний суд дозволити йому брати участь у виборах США
19 сiчня, 04:22
Туск анонсував призначення Павела Коваля на посаду уповноваженого уряду Польщі з питань відновлення України
Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
22 сiчня, 16:19
Зимова негода значно впливає на стан енергосистеми, яка ще не відновилась після обстрілів
В Україні вирує негода: чи можливий блекаут
8 сiчня, 14:42
Речниця МЗС Росії Захарова: «Будуть вжиті заходи у відповідь, і будуть вжиті такі заходи, що вони будуть помічені, болючими»
Захід збирається конфіскувати російські активи: Москва панічно відреагувала
12 сiчня, 13:58
«Євробачення-2024» — 68-й пісенний конкурс, який має відбутися у Мальме, Швеції
Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024: Україна серед фаворитів
12 сiчня, 17:18
Туреччина давно прагнула оновити свій парк F-16
Адміністрація Байдена схвалила продаж винищувачів F-16 Туреччини
27 сiчня, 06:15
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден заявив, що США повинні продовжувати допомагати Києву
2 лютого, 04:20
Південні контрнаступи ЗСУ координували заступники Залужного
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів
Сьогодні, 10:36

Сергій Фурса

Чи винна Україна у затримці допомоги від США?
Чи винна Україна у затримці допомоги від США?
США красиво провчили Ердогана, а заодно й Україні допомогли
США красиво провчили Ердогана, а заодно й Україні допомогли
Заморожені російські активи. Чому так важко передати їх Україні
Заморожені російські активи. Чому так важко передати їх Україні
Політичні ухилянти, або Під час війни не буває приємних рішень
Політичні ухилянти, або Під час війни не буває приємних рішень
Росія може напасти на країни НАТО. Про що думає Захід?
Росія може напасти на країни НАТО. Про що думає Захід?
Корупція в Україні. Чи дійсно все так погано?
Корупція в Україні. Чи дійсно все так погано?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5560
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5112
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4348
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4328
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua