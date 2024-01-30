Президент Чехії попередив Європу про наслідки ймовірної перемоги Трампа у виборах

На думку Павела, потрібно буде реалістично визнати, що Трамп бачить багато речей по-іншому

Є ймовірність, що Трамп що дуже швидко може укласти угоду з Путіним

Європа має бути готова до того, що Дональд Трамп переможе в цьогорічних президентських виборах у США і що ця перемога може мати «певні наслідки». Про це сказав президент Чехії Петр Павел, передає Tvn24.

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За його словами, в Європі цілком обґрунтованим є врахування можливості майбутньої перемоги Трампа у виборах у США і що він дуже швидко може укласти угоду з Путіним, яка може бути зовсім невигідна Україні та Європі.

«У цьому випадку ми матимемо справу з доконаним фактом, з яким доведеться рахуватися», – зазначив президент Чехії.

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Він уточнив, що не йдеться про ставлення під сумнів трансатлантичних зв’язків чи ролі США як союзника Європи, але «потрібно буде реалістично визнати, що Трамп бачить багато речей по-іншому».

Павел зазначив, що Україна, на відміну від Росії, наразі має обмежені можливості дій на полі бою. Тому, за його словами, союзники рекомендують Києву обмежити наступальні дії та посилити оборону. Колишній чеський військовий зазначив, що для цього Києву потрібна не лише суто оборонна зброя, а й така, яка здатна завдавати ударів по шляхах постачання зброї для російської армії. Зокрема, йдеться про артилерію, крилаті ракети значної дальності, літаки F-16.

«Тільки баланс сил приведе до того, що обидві сторони зрозуміють: вони більше не досягнуть успіхів і що настав час для переговорів», – підкреслив президент Чехії.

Павел також висловився за розширення ЄС за рахунок України, а також, можливо, Грузії, Молдови та країн Західних Балкан.

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Він додав, що якщо в Європі не хочуть мати місць, де перетинаються різні впливи, що може призвести до якогось конфлікту, то потрібно докласти зусиль до поглиблення співпраці з цими країнами як в економічному, так і безпековому вимірах.

Раніше Петр Павел заявив, що країни Європи не повинні говорити про «втому від війни», оскільки на це мають право лише сторони, які воюють. Він зауважив, що в Європі можуть виникнути серйозні проблеми, якщо певні політики будуть необачними у використанні інфляції або підвищенні цін на енергетичні ресурси для налаштовування виборців проти допомоги Україні.

Нагадаємо, Петр Павел зазначав, що захід не дотримався своїх обіцянок Україні.