Навального хочуть поховати таємно: мати опозиціонера розповіла про шантаж від силовиків

Навальна зауважила, що бажає, аби у кожного, для кого смерть Навального стала особистою трагедією, була змога попрощатися з ним

Навальна наголошує, що згідно з законом їй мали одразу віддати тіло сина, але досі не зробили цього

Людмила Навальна, мати російського опозиціонера Олексія Навального, записала звернення, у якому стверджує, що її сина хочуть поховати таємно.

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За її словами, вона провела добу в будівлі слідчого комітету міста Салехард, де з нею постійно перебували слідчі та криміналісти. Адвоката до неї допустили лише декілька годин тому.

«Вчора ввечері мене таємно відвезли в морг, де показали тіло Олексія. Слідство стверджує, що їм відома причина смерті, готові всі юридичні та медичні документи. Я підписала медичне свідоцтво про смерть», – пояснює мати політика.

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Навальна наголошує, що згідно з законом їй мали одразу віддати тіло сина, але досі не зробили цього. Більше того, її шантажують та ставлять умови: де, як та коли має бути похований Навальний. За її спостереженнями, до слідчих постійно приходять накази з Кремля, або ж з Центрального апарату слідчого комітету.

«Вони хочуть зробити це без прощання, просто привезти мене на околиці кладовища, на свіжу могилу і сказати: тут ваш син. Я на це не погоджуюсь. Я записую цей ролик, адже мені почали погрожувати. Дивлячись мені у вічі, вони почали казати, що якщо я не погоджусь на таємний похорон – вони щось зроблять з тілом сина. Слідчий мені відкрито сказав, що час працює не на мене, а тіло сина вже розкладається», – розповіла мати політика.

Навальна зауважила, що не бажає особливих умов, лише, щоб все було згідно з законом. Вона також хоче, щоб у кожного, для кого смерть Навального стала особистою трагедією, була змога попрощатися з ним.

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Нагадаємо, мати Навального записала звернення до Путіна.

Згодом дружина Навального закликала росіян боротися проти війни. Дружина опозиціонера Олексія Навального повідомила, що продовжуватиме його справу.

Стало відомо, що дружина Навального виступить у Європарламенті.