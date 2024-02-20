Мати Навального записала звернення до Путіна

Мати опозиціонера п’ятий день не може побачити сина

У вівторок, 20 лютого, мати померлого у в’язниці російського опозиціонера Олексія Навального Людмила Навальна записала звернення до диктатора Володимира Путіна і вимагає видати їй тіло її сина. Відео було опубліковано на каналі Навального в YouTube.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами матері опозиціонера, п’ятий день вона не може побачити сина, їй не видають його тіло і навіть не кажуть, де він перебуває.

«Я звертаюся до вас, Володимире Путін. Розв'язання питання залежить лише від вас. Дайте мені нарешті побачити мого сина. Я вимагаю негайної видачі тіла Олексія, щоб я могла його по-людськи поховати», – сказала Людмила Навальна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний, якого Московський міський суд засудив до 19 років позбавлення волі у колонії особливого режиму. У мережі з'явилось останнє відео політика.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський політик Олексій Навальний очевидно, був убитий російським диктатором Володимиром Путіним, як й тисячі інших закатованих.

Смерть Олексія Навального стала головною новиною на сайтах усіх світових ЗМІ. Також всього через годину після оголошення цієї інформації, світові політики вже дали свої коментарі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російська опозиція запропонувала варіанти того, що робити після смерті навального. Одним з них був протест. Як наслідок – Московська прокуратура випустила застереження у зв'язку із «закликами до масової акції». Попри це, у різних містах Росії та інших країн розпочались акції протесту.

Зазначимо, що головний «кат» Путіна отримав підвищення після смерті Навального.