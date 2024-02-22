Дружина Навального закликала росіян боротися проти війни

Юлія Навальна закликала росіян боротися з нею проти війни

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія Навальна заявила, що продовжуватиме справу свого чоловіка та закликала росіян виступати проти війни.

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«Я продовжуватиму справу Олексія Навального, продовжуватиму боротися на нашу країну», – заявила вона у своєму зверненні до громадян країни-агресорки.

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Навальна також закликала росіян розділити з нею «лють, ненависть та злість» до тих, хто «посмів вбити наше майбутнє».

«Я звертаюся до вас словами Олексія, в які дуже вірю: «Не соромно зробити мало, соромно – не зробити нічого». Соромно дати себе залякати. Нам треба використовувати кожну можливість, боротися проти війни, проти корупції, проти несправедливості», – йдеться у зверненні дружини опозиціонера.

Юлія Навальна також закликала боротися за «чесні вибори та свободу слова», а також за те, щоб «повернути нашу країну собі».

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

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Згодом адвокат і його мати Людмила Навальна приїхали до моргу Салехарда, але він виявився закритим. У морзі їм повідомили, що тіла опозиціонера в них немає.

Як повідомлялося, незабаром після смерті Навального москвичі отримали попередження від силовиків у разі початку протестів. Проте і в різних містах Росії, і за кордоном почалися мітинги. Шістьом жителям Санкт-Петербурга, яких раніше заарештували на кілька діб за покладання квітів до меморіалу Олексію Навальному, вручили повістки у військкомат.

До слова, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера. Крім того, після повідомленнями про смерть Навального міністерство закордонних справ Великої Британії викликало представника російського посольства на килим.

Дружина Навального Юлія, записала відеозвернення, в якому розповіла, що знає причину, через яку російський диктатор Путін вбив свого опонента. Згодом мати Навального записала звернення до Путіна. Зазначимо, що головний «кат» Путіна отримав підвищення після смерті Навального.