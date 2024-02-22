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Дружина Навального закликала росіян боротися проти війни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Дружина Навального закликала росіян боротися проти війни
Дружина опозиціонера Олексія Навального повідомила, що продовжуватиме його справу
фото: скріншот відео

Юлія Навальна закликала росіян боротися з нею проти війни

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія Навальна заявила, що продовжуватиме справу свого чоловіка та закликала росіян виступати проти війни.

«Я продовжуватиму справу Олексія Навального, продовжуватиму боротися на нашу країну», – заявила вона у своєму зверненні до громадян країни-агресорки.

Навальна також закликала росіян розділити з нею «лють, ненависть та злість» до тих, хто «посмів вбити наше майбутнє».

«Я звертаюся до вас словами Олексія, в які дуже вірю: «Не соромно зробити мало, соромно – не зробити нічого». Соромно дати себе залякати. Нам треба використовувати кожну можливість, боротися проти війни, проти корупції, проти несправедливості», – йдеться у зверненні дружини опозиціонера.

Юлія Навальна також закликала боротися за «чесні вибори та свободу слова», а також за те, щоб «повернути нашу країну собі».

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Згодом адвокат і його мати Людмила Навальна приїхали до моргу Салехарда, але він виявився закритим. У морзі їм повідомили, що тіла опозиціонера в них немає.

Як повідомлялося, незабаром після смерті Навального москвичі отримали попередження від силовиків у разі початку протестів. Проте і в різних містах Росії, і за кордоном почалися мітинги. Шістьом жителям Санкт-Петербурга, яких раніше заарештували на кілька діб за покладання квітів до меморіалу Олексію Навальному, вручили повістки у військкомат.

До слова, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера. Крім того, після повідомленнями про смерть Навального міністерство закордонних справ Великої Британії викликало представника російського посольства на килим.

Дружина Навального Юлія, записала відеозвернення, в якому розповіла, що знає причину, через яку російський диктатор Путін вбив свого опонента. Згодом мати Навального записала звернення до Путіна. Зазначимо, що головний «кат» Путіна отримав підвищення після смерті Навального.

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Теги: війна Олексій Навальний росіяни

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