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Дружина Навального виступить у Європарламенті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дружина Навального виступить у Європарламенті
Навальна прийняла запрошення виступити на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі
фото з відкритих джерел

Навальна виступить перед європарламентарями в Страсбурзі наступного тижня

Юлія Навальна – дружина лідера російської опозиції Олексія Навального, який помер у російській колонії, наступного тижня виступить у Європейському парламенті. Про це повідомила глава Європарламенту Роберта Метсола.

«Вдячна за те, що хоробра і блискуча Юлія Навальна прийняла моє запрошення виступити на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі наступного тижня і звернутися до світу. Разом ми вшануємо спадщину Олексія Навального», – повідомила Метсола.

Нагадаємо, пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Згодом команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін.

Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах.

До слова, дружина Навального Юлія, записала відеозвернення, в якому розповіла, що знає причину, через яку російський диктатор Путін вбив свого опонента.

Згодом мати Навального записала звернення до Путіна.

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Теги: Олексій Навальний дружина Європарламент

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