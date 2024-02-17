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Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Хто скористається смертю Навального?

glavcom.ua
Про смерть російського опозиціонера Олексія Навального стало відомо 16 лютого 2024 року
фото: АР

Смерть Навального – це поганий знак для Путіна

Як це не дивно звучить, Путін меншою мірою зацікавлений у смерті Навального, бо він прямий винуватець його смерті, відправивши його на «Полярне коло» – в найжорстокішу в'язницю Росії, він показав рівень своєї підлості, жорстокості і ненависті до Навального.

Смерть Навального буде переслідувати Путіна до його смерті.

Іронія історії полягає в тому, що Кремль ретельно формував образ вічно здорового президента, який скаче на коні, проходить пішки тайгу, довго плаває, демонструє свій пружний торс атлета, а не млявого політика. Тому, коли боротьба за спадщину влади Путіна в його оточенні закінчиться, то, найімовірніше, ми почуємо повідомлення про раптову смерть Путіна внаслідок зупинки серця, а не внаслідок довготривалої, ретельно приховуваної хвороби. Точно так, як це сталося з Навальним, найімовірніше, трапиться і з Путіним - швидко і несподівано.

Меншою мірою в смерті Навального був зацікавлений Захід, але зараз смерть Навального ляже тінню на безхмарні, автоматичні вибори президента Путіна. Вбивство Навального стане ще одним приводом для Міжнародного суду для розслідування злочинів Кремля. Тим більше, що Кремль ніколи не видасть тіло Навального західним фахівцям для визначення реальної причини смерті.

Ще менше скористається смертю Навального російська зарубіжна опозиція. Вона ніколи не вважала Навального своїм лідером, а іншого – Ходорковського, тому до її криків і справедливих коментарів мало хто дослухається.

Більшою мірою смертю Навального скористається оточення Путіна, яке бореться за його владу і розуміє, що за Путіна війна триватиме довго.

Адже він обдурив їх усіх, відмовившись від політичного транзиту і від передачі влади Наступнику – Путін вирішив залишитися при владі до кінця своїх днів. Тому його оточення, з одного боку, тримає його в «теплій ванні», не говорять йому про те, куди рухається Росія. З іншого боку, вони занурюють його в потік негативних подій і обставин, оточують його негативним порядком денним, тим самим штовхаючи його на авантюри, непродумані рішення і помилки. І смерть Навального – це буде поганий знак для Путіна, бо, як у випадку з Вагнером-Пригожиним, йому особисто доведеться виправдовуватися і займатися дискредитацією загиблого Навального.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін путінський режим Олексій Навальний

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