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У Дніпрі діти понівечили могилу українського захисника

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Дніпрі діти понівечили могилу українського захисника
Правоохоронці наголошують, що за дії дітей відносно батьків працівники відділення поліції склали адміністративні протоколи
фото: Національна поліція України

З батьками дітей поліцейські провели бесіди щодо належного виховання дітей, контролю за їх місцезнаходженням та вчинками

В Дніпрі підлітки пошкодили могили на кладовищі, тепер до відповідальності притягнуть батьків. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як повідомляють правоохоронці, двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчинка на одному з місцевих цвинтарів Новокодацького району повалили надгробний хрест на могилі українського захисника.

Правопорушення сталося 10 лютого. Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці встановили, що до пошкодження місця поховання військовослужбовця причетні троє дітей.

Зазначається, що це сталося на житловому масиві Таромському. Підлітки пошкодили могили на кладовищі, зокрема, й місце поховання загиблого у Бахмуті військового Андрія Козлова. Дружина захисника Вікторія розповіла, що вони зірвали державні прапори та зламали хрест.

«Тут жінка живе неподалік. Побачила дітей, вони розгулювали з прапором, почала їх наздоганяти. Не догнала. Вони два прапори кинули біля її будинку й утекли», – каже Вікторія.

Правоохоронці наголошують, що за їх дії відносно батьків було складено адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Також працівники поліції поспілкувалися з порушниками про недопущення аналогічних випадків у майбутньому. З батьками дітей поліцейські провели бесіди щодо належного виховання дітей, контролю за їх місцезнаходженням та вчинками.

Нагадаємо, у Дніпрі через обстріл влада закриє школи та евакуює лікарню. За словами мера Дніпра, найближчим часом очікується похолодання, яке завадить втримати енергосистему.

«Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також зачиняємо школи», – розповів він.

Повідомляється, що у Харкові поховали молоду родину, яка вся загинула під час атаки росіян.

Родичі, друзі, колеги, однокласники, друзі, сусіди провели в останню путь 35-річну Ольгу, 38-річного Григорія та їхніх синів – семирічного Олексія, Михайла, якому скоро мало б виповнитися чотири роки, та 10-місячного Павла. Наймолодшого хлопчика поховали в одній могилі з мамою.

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Теги: жінка дружина влада кладовище хрест

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