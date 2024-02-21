Приватний морг Путіна. Хроніка жахливих злочинів

Не тільки Навальний, але й низка інших людей вважаються жертвами режиму Путіна

Усі впливові критики диктатора зустрічають жахливу смерть передчасно

Опозиційний лідер Росії Олексій Навальний, перебуваючи у таборі за Полярним колом, не становив жодної загрози тирану Володимиру Путіну. Проте багато хто вважає, що саме кремлівський диктатор замовив смерть свого політичного конкурента. Путіну наплювати на тих, хто постраждає, і хто про це що думає. Так ситуацію описує нинішню ситуацію у Росії видання The Sun.

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Кремлівські кати, чи то пак спецслужби, є потужними і кровожерливими, визнає видання.

Вже у березні у Росії відбудуться президентські вибори, і вбивство Навального – це ще одна збочена демонстрація сили ворогам і у Росії, і за її межами.

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Президент США Джо Байден заявив, що «безсумнівно, Путін винен у вбивстві Навального».

Вдова Навального Юлія Навальна заявила, що її чоловіка отруїли, бо Путін «не зміг його зламати».

Незалежно від того, чи насправді Навальний був убитий минулого тижня чи просто помер після тривалого жорстокого поводження, всі підозри так чи інакше вказують на Путіна.

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Російський режим вже підірвав здоров'я Навальному після того, як у 2020 році шпигуни вимастили його спіднє нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Перебуваючи за ґратами за сфабрикованими звинуваченнями, Навальний провів більшу частину останніх трьох років в одиночній камері з постійно увімкненим світлом. Опозиційний активіст Сергій Бізюкін заявив: «Його вбили. Навіть якщо не в той самий день, кілька років тортур – це також спосіб убивства».

16 лютого російська влада заявила, що Олексій Навальний помер фото із відкритих джерел

Євген Пригожин. Авіакатастрофа

Як і будь-який психічно хворий мафіозний дон, Путін любить холоднокровно мститися. Коли ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин і його найманці підняли заколот у червні минулого року, Путін чекав два місяці, перш ніж жорстоко розправитись із повстанцем.

Нерегулярні підрозділи Пригожина, який колись був маріонеткою Путіна, захопили Ростов-на-Дону і почали тиснути на Москву до того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко організував угоду про перемир'я між Кремлем та опальним ватажком. Путін назвав переворот «зрадою» і «ударом у спину».

У серпні приватний літак переправляв главу групи Вагнера Пригожина та його помічників до Санкт-Петербурга, коли вибухнув на висоті. Разом із Пригожиним загинуло ще десятеро людей на борту.

Професор Майкл Кларк, експерт з питань оборони, сказав: «Путін надсилав суворе попередження потенційним повстанцям і країні в цілому. Путін висловив співчуття родині Пригожина. Британський фінансист і активіст Білл Браудер сказав, що це прямо як із сцени фільма «Хрещений батько»: «вбивайте своїх ворогів, а потім висловлюйте співчуття».

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Ганна Політковська. Розстріл у ліфті

У 2006 році журналістку-розслідувачку Ганну Політковську застрелили в ліфті її багатоквартирного будинку в Москві. Це було 7 жовтня – день народження Путіна.

Однією із жертв Путіна була журналістка Ганна Політковська

Будучи відвертим критиком Путіна та порушень режимом прав людини в Чечні, вона отримувала погрози вбивством і перед вбивством її, ймовірно, отруїли.

У 2004 році Політковська писала: журналісти в Росії тепер повинні або самостійно публікуватись в Інтернеті, або «це повне служіння Путіну». І додала: «Інакше це може бути смерть, куля, отрута або суд – як вважають за потрібне наші спецслужби, путінські пси». Пізніше п'ятьох чоловіків засудили за вбивство на замовлення. Але замовник залишається «невідомою особою».

Олександр Литвиненко. Чай із отрутою

Олександра Литвиненка отруїли радіоактивним полонієм 1 листопада 2006 року. Колишній агент КДБ Олександр Литвиненко тяжко захворів після того, як випив чай, отруєний полонієм-210, у готелі Millennium у Мейфері (Лондон).

Олександр Литвиненко у госпіталі в Лондоні, листопад 2006 року

Олександр не сумнівався, хто стоїть за його вбивством – двоє колишніх убивць із КДБ, надісланих Путіним.

У лікарні він викликав детективів, сказавши: «Мені потрібно повідомити про вбивство». Через три тижні у віці 43 років Олександр помер. Один із соратників, Андрій Некрасов, розповів: за кілька годин до того, як впав без свідомості, Олександр сказав йому: «Негідники дістали мене, але вони не дістануть усіх».

Наступного дня після смерті Олександра Путін посміхнувся: «Ті люди, які зробили це, не господь бог, а пан Литвиненко, на жаль, не Лазар» (Лазар з Віфанії, Лазар Четвероденний, – згідно з Євангелієм від Івана, житель Віфанії, брат Марфи та Марії, якого Ісус Христос воскресив через чотири дні після смерті – «Главком»).

Британське розслідування виявило, що російські агенти вбили Литвиненка, «імовірно», через вказівку Путіна. У Кремлі свою причетність, як зазвичай, заперечували. Один із виконавців злочинного наказу Путіна згодом отримав мандат депутата Держдуми.

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Сергій Скрипаль. Отрута на ручці дверей

Колишнього офіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля та доньку Юлію знайшли ледве притомними на лавці в Солсбері, графстві Вілтшир. Путінські вбивці вимазали нервово-паралітичну речовину «Новачок» на ручку вхідних дверей їхнього будинку.

Сергій та Юлія Скрипалі залишились живі

Батько і донька вижили, але через чотири місяці мати трьох дітей Доун Стерджес, яка жила в сусідньому Еймсбері, померла після того, як вона та її партнер Чарлі Роулі знайшли на смітнику фальшивий флакон парфумів, що містив «Новачок».

Двоє російських агентів, які пізніше стверджували, що стоять за отруєннями, безглуздо заявили: приїхали в Солсбері, щоб побачити його собор, «відомий своїм 123-метровим шпилем». Путін до того публічно назвав Скрипаля «негідником і зрадником батьківщини».

Борис Березовський. Шарф у ванній кімнаті

Ще один росіянин, який втік до Великої Британії, також помер за обставин, сліди яких ведуть до Москви. У 2013 році тіло олігарха Бориса Березовського, який фактично сприяв приходу Путіна до влади у 2000 році, але потім про це сильно пошкодував, було знайдено на підлозі ванної кімнати його будинку в Аскоті, Беркс. На його шиї був шарф, прив’язаний до душової стійки.

Тіло опального олігарха Бориса Березовського було виявлено у будинку його другої дружини Галини в Аскоті. Розтин встановив, що смерть настала від удушення

Друг Березовського Ахмед Закаєв сказав: «Ніхто з тих, хто знав Березовського, не думає, що це було самогубство. Ми всі знаємо, що російська спецслужба працює на світовій арені проти опонентів Путіна та всіх, хто критикує його уряд. Ця смерть є частиною шаблону».

Борис Нємцов. Показовий розстріл біля Кремля

У 2015 році опозиційний політик і головний на той момент критик Путіна Борис Нємцов був застрелений на мосту біля Кремля. 55-річний політик критично висловлювався про анексію Путіним Криму в 2014 році.

Російська влада засудила п'ятьох чеченців за вбивство Немцова, але замовника так і не знайшли. За російським опозиційним політиком Борисом Нємцовим протягом останніх місяців його життя – до вбивства неподалік Кремля 27 лютого 2015 року – постійно слідкували співробітники з тієї ж групи ФСБ, яка отруїла Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзу. Про це йдеться у новому розслідуванні Bellingcat, The Insider та BBC.

Як повідомляють розслідувачі, посилаючись на дані з бази бронювання квитків, за Нємцовим з травня 2014 року по лютий 2015 року слідували, як мінімум, троє ймовірних співробітники ФСБ – «Валерій Сухарєв», «Дмитро Сухінін» та «Олексій Кривощоков».

Низка смертей під час війни

Після вторгнення Путіна в Україну щонайменше 11 багатих росіян загинули за дивних обставин. Троє, як стверджують правоохоронці, навіть убили свої родини перед тим, як покінчити життя самогубством.

Британський фінансист і активіст Білл Браудер сказав: «Всі ці люди володіють інформацією та великими грошовими потоками або активами. Це чистої води мафія».

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Декілька людей таємничим чином випали з вікон. У грудні 2022 року російський магнат Павло Антов, як вважають, «впав з тераси готелю» в Раягаді, Індія. Це сталося через кілька днів після того, як він відсвяткував 65-річчя. Мільйонер критикував війну Путіна з Україною в WhatsApp, але швидко видалив повідомлення.

67-річний Равіль Маганов, глава другого за величиною виробника нафти в Росії «Лукойл», випав з вікна в 2022 році після того, як закликав «якнайшвидше припинити збройний конфлікт».

52-річний бізнесмен Ден Рапопорт неодноразово публічно засуджував російсько-українську війну та наголошував на підтримці України. Його знайшли мертвим перед багатоповерховим житловим будинком у Вашингтоні, округ Колумбія, у серпні 2022 року. Влада США заявила, що спосіб його смерті «не встановлений».

Судноплавний магнат Олександр Суботін, 43 роки, колишній керівник «Лукойла», також помер у 2022 році внаслідок нібито антипохмільного сеансу з шаманами та «лікування» отруйною жабою.

61-річний Юрій Воронов, який мав зв’язки з енергетичним гігантом «Газпром», був знайдений мертвим у басейні свого будинку в Санкт-Петербурзі з вогнепальним пораненням у голову також у 2022 році. Поруч був пістолет Grand Power, а стріляні гільзи – на дні басейну.

У березні 2022 року Путін різко попередив, що випльовуватиме тих, кого вважатиме зрадниками, «як комарів». І це дійсно правда. Так, в результаті ймовірних самогубств у квітні 2022 року загинули 51-річний Владислав Аваєв, ексголова Газпромбанку, і 55-річний Сергій Протосеня, керівник російського газового гіганта «Новатек».