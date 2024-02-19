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«Ми знаємо, через що Путін убив Олексія». Дружина Навального записала звернення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Ми знаємо, через що Путін убив Олексія». Дружина Навального записала звернення
Юлія Навальна наголосила, що продовжить справу свого чоловіка
фото: скріншот відео

«Ми назвемо прізвища та покажемо обличчя»

У п’ятницю, 16 лютого, у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Його дружина, Юлія Навальна, записала відеозвернення, в якому розповіла, що знає причину, через яку російський диктатор Путін вбив свого опонента.

«Ми знаємо, через що конкретно Путін убив Олексія три дні тому. Ми незабаром вам про це розповімо. Ми обов'язково дізнаємося, хто саме та як саме виконав цей злочин. Ми назвемо прізвища та покажемо обличчя. Але головне, що ми можемо зробити для Олексія та для себе, це продовжуватиме боротися»», – йдеться в зверненні.

Навальна додала, що продовжить справу свого чоловіка та закликала росіян «стати поруч з нею». Вона наголосила, що мешканці країни-агресорки повинні боротися, аби «немислима жертва Олексія Навального» була недаремною.

Варто додати, що у відеозверненні Юлії Навальної не було ані слова щодо повномасштабної війни, яку її країна розв’язала проти України, та жахіть, які вчиняють окупанти у мирних українських містах.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Згодом адвокат і його мати Людмила Навальна приїхали до моргу Салехарда, але він виявився закритим. У морзі їм повідомили, що тіла опозиціонера в них немає.

Як повідомлялося, незабаром після смерті Навального москвичі отримали попередження від силовиків у разі початку протестів. Проте і в різних містах Росії, і за кордоном почалися мітинги.

До слова, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера. Крім того, після повідомленнями про смерть Навального міністерство закордонних справ Великої Британії викликало представника російського посольства на килим.

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Теги: путін Олексій Навальний дружина

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