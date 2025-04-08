«Наварро — справжній дурень». Маск публічно образив радника Трампа

Ілон Маск облаяв економічного радника президента США Дональда Трампа

Мільярдер, очільник департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск різко розкритикував радника президента США з питань торгівлі Пітера Наварро за коментарі про Tesla. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Маска у Х.

Наварро заявив в інтерв'ю телеканалу CNBC, що мільярдер – «не виробник автомобілів, а збирач автомобілів», а деталі Tesla нібито виготовляють по всьому світу.

Маск відповів на це:

«Наварро справжній дурень. Те, що він тут говорить, явно неправда. У Tesla найбільше автомобілів американського виробництва. Наварро дурніший за мішок цегли», – заявив Маск.

реакція Маска скріншот

реакція Маска скріншот

Конфлікт між двома соратниками Дональда Трампа посилюється останніми днями після оголошення 2 квітня про введення США взаємних тарифів на значну частину основних торгових партнерів країни. У той час як Маск виступив за створення зони вільної торгівлі між Європою та США, Наварро захищав введення тарифів. Маск також заявив, що «докторат з економіки Гарварду – це погано, а не добре».

Нагадаємо, Соціальна мережа Х мільярдера Ілона Маска посилить правила для облікових записів, які видають себе за іншого користувача або особу. Нові правила будуть запроваджені вже 10 квітня.