Стало відомо, коли Трамп планує поговорити з Путіним – Reuters

Трамп: Я думаю, що у нас є дуже хороші шанси, щоб покласти край війні

Трамп хоче подивитися, чи вийде покласти край цій війні

Президент США Дональд Трамп планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні вже на цьому тижні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Американський президент, на борті президентського літака по шляху з Флориди до Вашингтона розповів журналістам, що розмовляти з Путіним планує у вівторок, 18 березня.

«Ми хочемо подивитися, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас дуже хороші шанси», – сказав Трамп.

Раніше ми писали, що американський президент Дональд Трамп пробує переконати президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, щоб досягти миру в Україні. Але, якщо він грає з Трампом, то пошкодує про це, сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням CBS News.

У сенатора Грема запитали, чи підпише Трамп закон для накладення додаткових санкцій на Росію, бо серйозних санкцій американський президент ще не застосував. На думку Грема, Трамп, ймовірно, чекає на результати обговорень, які проводить спецпосланець США Стів Віткофф.

«Трамп збирається поговорити з Путіним цього тижня. Ви не можете розв'язати проблему, поки не поговорите з людиною, яка її створює. А проблема – це Путін. Він є хижаком щодо України та в цілому щодо регіону», – пояснив Грем.

Нагадаємо, депутат Європарламенту Рафаель Глюксман на з'їзді свого лівоцентристського руху Place Publique закликав США повернути Статую Свободи, оскільки, на його думку, Вашингтон більше не втілює ідеали, які надихнули Францію зробити цей подарунок у 1886 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на France 24.

«Американці, які стали на бік тиранів і звільнили науковців лише за вимогу свободи досліджень, повинні повернути нам Статую Свободи», – наголосив Глюксман.

Політик підкреслив, що США, схоже, зневажають символ, який їм колись передали, тож у Франції вона буде у кращих умовах.