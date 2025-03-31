Прем'єр Гренладнії заявив, що США не отримають острів

Новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен сказав, що Гренландія сама визначає своє майбутнє

Нільсен відкинув претензії Трампа на острів та зазначив, що жителі Гренландії не прийматимуть рішення через страх чи примус

США не зможуть отримати Гренландію, незважаючи на бажання американського президента Дональда Трампа заволодіти островом. Майбутнє Гренландії визначають її жителі. Про це заявив новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, повідомляє «Главком».

За його словами, країна має зважати на згадки про себе з-за кордону, однак це не означає, що вона повинна піддаватися будь-якому тиску.

Нільсен відкинув претензії Трампа на острів і наголосив, що США не отримають Гренландію.

«Президент Трамп заявляє, що Сполучені Штати «отримають Гренландію». Я чітко кажу: це неможливо. Ми не належимо нікому. Ми самі вирішуємо своє майбутнє», – зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що гренландці не прийматимуть рішення через страх чи примус, а відповідь на претензії США повинна бути мирною, гідною та єдиною.

Дотримуючись цих принципів, ми маємо чітко дати зрозуміти американському президенту, що Гренландія належить нам. Це було правдою вчора, є сьогодні і залишиться таким у майбутньому, – підсумував Нільсен.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що розглядає застосування військової сили для анексії Гренландії, яка зараз є напівавтономною територією Данії. Як інформує «Главком», про це він заявив в інтерв’ю телеканалу NBC News.

За словами Трампа, США стовідсотково отримають Гренландію. Трамп вважає, що є «імовірність того, що це можна зробити без військової сили». Однак додав: «Я нічого не знімаю зі столу».

На запитання, чи не стане анексія Гренландії сигналом для Росії, президент США відповів, що його це не хвилює.