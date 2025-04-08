Брат Маска різко розкритикував Трампа

Брат Маска: Трамп насправді є американським президентом з найвищими податками за останні покоління

Брат Ілона Маска, Кімбал Маск, різко розкритикував президента США Дональда Трампа через тарифну політику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

«Хто б міг подумати, що Трамп насправді є американським президентом з найвищими податками за останні покоління», – написав Кімбал Маск.

Брат Маска додав: «Завдяки своїй тарифній стратегії Трамп запровадив структурний, постійний податок на американського споживача».

Зазначимо, що Кімбал Маск є членом правління Tesla, де Ілон Маск є генеральним директором, і двох братів пов'язували тісні стосунки. У 1990-х роках вони стали співзасновниками технологічного стартапу під назвою Zip2, який дав поштовх їхній бізнес-кар'єрі. Минулого року Кімбал Маск назвав себе зареєстрованим демократом.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».